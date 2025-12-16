На свята господиням треба попіклуватися не лише про застілля, а й про себе. Принаймні, салат "Тіффані" точно дозволить це зробити, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok gotuyemo_vdoma.

До теми Яскраві, святкові та корисні: 3 салати без майонезу, які повинен спробувати кожен

Як приготувати салат "Тіффані"?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 обсмажені курячі філе;

– 5 варених яєць;

– 150 грамів дрібно натертого твердого сиру;

– 200 грамів винограду без кісточок

– майонез;

– горіхи;

– сіль та перець до смаку.

Готуємо салат, який люблять усі: відео

Приготування:

Курку смажимо та нарізаємо на шматочки, робимо майонезну сітку. Далі шар подрібнених горіхів та натерті яйця. Солимо, робимо майонезну сітку. Щільно посипаємо натертим сиром і прикрашаємо весь салат нарізаним на половинки виноградом. Ставимо у холодильник, щоб всі смаки гарно поєдналися.

Як приготувати куряче філе для салату?

Щоб мʼясо вийшло дуже соковитим, найкраще буде його відварити. Додайте до води моркву, цибулю та лавровий лист – у бульйоні смак та соковитість будуть на вищому рівні, радить портал Przepisy.

Потім достатньо розігріти пательню та обсмажити мʼясо до скоринки. Це ідеальна основа для салату, яку оцінять усі.

Які салати варто спробувати?