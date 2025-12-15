"Білочка" – це проста закуска з плавлених сирків, яку можна готувати хоч кожного дня. Але варто додати трішки фантазії – і на столі святкова закуска у вигляді мандаринок, яка має усі шанси зникнути зі столу першою, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

Як приготувати "Білочку" у вигляді мандаринок?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 140 грамів плавленого сирка;

– 100 грамів сиру;

– 4 моркви;

– 6 зубчиків часнику;

– сіль до смаку;

– майонез до смаку;

– пучок кропу.

Приготування:

Зваріть яйця на круто, остудіть, очистіть від шкаралупи та натріть на дрібній тертці. Моркву відваріть до м’якості, але так, щоб вона добре тримала форму, після чого повністю охолодіть. Плавлений сир натріть на дрібній тертці й змішайте з яйцями. Одну варену морквину також натріть і додайте до суміші. Часник очистіть, пропустіть через прес і викладіть до решти інгредієнтів. Кріп промийте, дрібно наріжте, додайте в миску разом із майонезом, за потреби підсоліть та ретельно перемішайте до однорідної маси. Змочіть руки водою та сформуйте кульки розміром із мандарин. Викладіть їх на дошку, зверху зробіть невелике заглиблення та поставте заготовки в морозильну камеру на 15 хвилин. Решту вареної моркви очистіть і натріть на найдрібнішій тертці. З тертої моркви сформуйте тонкі коржики та обгорніть ними сирні кульки. У заглиблення вставте по 1 – 2 листочки зелені та подавайте готову закуску до столу.

Як легко сформувати закуску?

Щоб мандаринки виглядали максимально природно та були щільними, можна сформувати їх за допомогою харчової плівки. Так вона не липнутиме до рук та матиме ідеально круглу форму, розповідає інстаграм Storinka_retseptiv.

Якщо дозволяє час – поставте закуску у холодильник. Так вона краще триматиме форму, а смаки поєднаються ще глибше.

