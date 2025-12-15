Такий салат стане у пригоді навіть в тому випадку, коли часу на святкові приготування вже обмаль, а на столі бракує яскравого салату. 24 Канал пропонує обовʼязково взяти до уваги легкий рецепт з TikTok gotuyemo_vdoma.

Як швидко приготувати смачний салат з "пекінки"?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 400 грамів пекінської капусти;
– 200 грамів копченої курячої грудки або ковбаси;
– 2 свіжі огірки;
– 1 банка консервованого горошку або кукурудзи;
– жменя сухариків;
– 2 – 3 столові ложки майонез;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Капусту дрібно насікаємо, огірки миємо та нарізаємо півкільцями.
  2. Грудку або ковбасу нарізаємо півсмужками.
  3. Змішуємо всі інгредієнти, додаємо горошок або кукурудзу та сухарики.
  4. Солимо, перчимо, заправляємо майонезом та добре перемішуємо.
  5. Ось і все – салат готовий для подачі!

Чим ще заправити салат з "пекінки"?

Оливкова олія в цьому випадку не підійде тут потрібен більш виражений акцент. Тому якщо уникаєте майонезу, використайте сметану або натуральний йогурт, радить Pysznosci.

Однак в такому випадку варто натерти в салат варене яйце та додати трішки лимонного соку. Так усі смаки будуть добре збалансованими.

