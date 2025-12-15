Такий салат стане у пригоді навіть в тому випадку, коли часу на святкові приготування вже обмаль, а на столі бракує яскравого салату. 24 Канал пропонує обовʼязково взяти до уваги легкий рецепт з TikTok gotuyemo_vdoma.

Як швидко приготувати смачний салат з "пекінки"?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів пекінської капусти;

– 200 грамів копченої курячої грудки або ковбаси;

– 2 свіжі огірки;

– 1 банка консервованого горошку або кукурудзи;

– жменя сухариків;

– 2 – 3 столові ложки майонез;

– сіль та перець до смаку.

Готуємо яскравий салат з простих інгредієнтів: дивіться відео

Приготування:

Капусту дрібно насікаємо, огірки миємо та нарізаємо півкільцями. Грудку або ковбасу нарізаємо півсмужками. Змішуємо всі інгредієнти, додаємо горошок або кукурудзу та сухарики. Солимо, перчимо, заправляємо майонезом та добре перемішуємо. Ось і все – салат готовий для подачі!

Чим ще заправити салат з "пекінки"?

Оливкова олія в цьому випадку не підійде тут потрібен більш виражений акцент. Тому якщо уникаєте майонезу, використайте сметану або натуральний йогурт, радить Pysznosci.

Однак в такому випадку варто натерти в салат варене яйце та додати трішки лимонного соку. Так усі смаки будуть добре збалансованими.

