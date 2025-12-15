Такий салат стане у пригоді навіть в тому випадку, коли часу на святкові приготування вже обмаль, а на столі бракує яскравого салату. 24 Канал пропонує обовʼязково взяти до уваги легкий рецепт з TikTok gotuyemo_vdoma.
Як швидко приготувати смачний салат з "пекінки"?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів пекінської капусти;
– 200 грамів копченої курячої грудки або ковбаси;
– 2 свіжі огірки;
– 1 банка консервованого горошку або кукурудзи;
– жменя сухариків;
– 2 – 3 столові ложки майонез;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Капусту дрібно насікаємо, огірки миємо та нарізаємо півкільцями.
- Грудку або ковбасу нарізаємо півсмужками.
- Змішуємо всі інгредієнти, додаємо горошок або кукурудзу та сухарики.
- Солимо, перчимо, заправляємо майонезом та добре перемішуємо.
- Ось і все – салат готовий для подачі!
Чим ще заправити салат з "пекінки"?
Оливкова олія в цьому випадку не підійде тут потрібен більш виражений акцент. Тому якщо уникаєте майонезу, використайте сметану або натуральний йогурт, радить Pysznosci.
Однак в такому випадку варто натерти в салат варене яйце та додати трішки лимонного соку. Так усі смаки будуть добре збалансованими.
