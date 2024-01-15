10 хвилин – і готово: готуємо "хитрий" сендвіч з яйцем і сиром

15 січня 2024, 10:56
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Джерело:

mirel.eat

Сніданок має бути ситним та швидким. Зверніть увагу на цей сендвіч з яйцем, адже він буде готовим вже за 10 хвилин.

Начинку ви можете обирати до свого смаку. Зокрема, салямі можна замінити тунцем.

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Рецепт сендвіча з яйцем

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1
Інгредієнти:
– 20 грамів салямі;
– 2 яйця;
– 20 грамів сиру;
– 2 скибки хліба;
– 30 грамів моцарели;
– половина томата;
– 1 гілочка базиліка.

Приготування:

  1. На суху пательню викладіть посередині в один ряд ковбасу та підсмажте її 1 – 2 хвилини. Потім покладіть зверху сир.
  2. Збийте виделкою яйця, залийте їх на пательню та зачекайте, поки схопляться.
  3. Викладіть на ковбасу хліб та переверніть. Зверху покладіть шматочки нарізаного помідора та моцарели, а також листя базиліка. Згорніть у сендвіч та подавайте.

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Автор: Ольга Котів