10 хвилин – і готово: готуємо "хитрий" сендвіч з яйцем і сиром
15 січня 2024, 10:56Читать новость на русском
Джерело:mirel.eat
Сніданок має бути ситним та швидким. Зверніть увагу на цей сендвіч з яйцем, адже він буде готовим вже за 10 хвилин.
Начинку ви можете обирати до свого смаку. Зокрема, салямі можна замінити тунцем.
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Рецепт сендвіча з яйцем
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
– 20 грамів салямі;
– 2 яйця;
– 20 грамів сиру;
– 2 скибки хліба;
– 30 грамів моцарели;
– половина томата;
– 1 гілочка базиліка.
Приготування:
- На суху пательню викладіть посередині в один ряд ковбасу та підсмажте її 1 – 2 хвилини. Потім покладіть зверху сир.
- Збийте виделкою яйця, залийте їх на пательню та зачекайте, поки схопляться.
- Викладіть на ковбасу хліб та переверніть. Зверху покладіть шматочки нарізаного помідора та моцарели, а також листя базиліка. Згорніть у сендвіч та подавайте.