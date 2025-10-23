Вдале тісто – це вже половина справи, коли йдеться про приготування улюблених вареників. 24 Канал пропонує кілька рецептів від порталу Cookpad, з якими ваша страва точно буде фантастичною.

Тісто на кефірі

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів кефіру;

– 800 грамів борошна;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– 1 чайні ложки соди з гіркою.

Приготування:

У глибоку миску налийте кефір, додайте частину борошна, соду та сіль. Добре перемішайте, щоб інгредієнти з’єдналися. Решту борошна висипте на стіл, викладіть зверху кефірну суміш і замісіть м’яке, еластичне тісто. Якщо воно трохи липне до рук – це нормально, не підсипайте зайвого борошна. Накрийте тісто рушником і залиште відпочивати 15 – 20 хвилин.

Тісто – основа ідеальних вареників / Фото Pixabay

Універсальне тісто для вареників

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– половина чайної ложки солі;

– 4 столові ложки соняшникової олії;

– 250 мілілітрів гарячої води.

Приготування:

Просійте борошно в широку миску. Додайте сіль і олію, влийте склянку гарячої кип'яченої води та деякий час вимішуйте тісто. Якщо тісто гаряче, його можна помішувати ложкою. Тісто має бути м'яким, пластичним і еластичним. Загорніть кулю тіста у фольгу і відставте на 30 хвилин. Після такої витримки тісто не дасть усадки під час розкачування. Розгортаємо тісто з фольги і ділимо його на 3 частини. Відкладіть дві частини. Один шматок тонко розкачайте на дошці. Виріжте кола і формуйте вареники.

А ще спробуйте заварне тісто з інстаграму yuliia.senych, яке ідеально підійде для вареників з картоплею та грибами.

