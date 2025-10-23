Вдале тісто – це вже половина справи, коли йдеться про приготування улюблених вареників. 24 Канал пропонує кілька рецептів від порталу Cookpad, з якими ваша страва точно буде фантастичною.
Тісто на кефірі
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів кефіру;
– 800 грамів борошна;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 чайні ложки соди з гіркою.
Приготування:
- У глибоку миску налийте кефір, додайте частину борошна, соду та сіль. Добре перемішайте, щоб інгредієнти з’єдналися.
- Решту борошна висипте на стіл, викладіть зверху кефірну суміш і замісіть м’яке, еластичне тісто.
- Якщо воно трохи липне до рук – це нормально, не підсипайте зайвого борошна.
- Накрийте тісто рушником і залиште відпочивати 15 – 20 хвилин.
Тісто – основа ідеальних вареників / Фото Pixabay
Універсальне тісто для вареників
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– половина чайної ложки солі;
– 4 столові ложки соняшникової олії;
– 250 мілілітрів гарячої води.
Приготування:
- Просійте борошно в широку миску. Додайте сіль і олію, влийте склянку гарячої кип'яченої води та деякий час вимішуйте тісто.
- Якщо тісто гаряче, його можна помішувати ложкою. Тісто має бути м'яким, пластичним і еластичним.
- Загорніть кулю тіста у фольгу і відставте на 30 хвилин.
- Після такої витримки тісто не дасть усадки під час розкачування.
- Розгортаємо тісто з фольги і ділимо його на 3 частини. Відкладіть дві частини. Один шматок тонко розкачайте на дошці. Виріжте кола і формуйте вареники.
А ще спробуйте заварне тісто з інстаграму yuliia.senych, яке ідеально підійде для вареників з картоплею та грибами.
Що варто спробувати?
До вареників чудовим доповненням стануть смажені з цибулею білі гриби.
А ще неодмінно спробуйте легендарні бандуряники.