Діти будуть задоволені: меню для ланч-бокса школяру

З 1 вересня розпочинається навчальний процес: діти йдуть до школи, а батькам потрібно заздалегідь обдумати про наповнення ланч-боксів. У нас є кілька варіантів.

24 канал підготував кілька порад та готових варіантів для дитячих ланч-боксів, які ви можете зібрати без зайвих труднощів. Розпочнемо ми з фруктів та ягід, які ще можна придбати на ринку чи в магазині.

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Фрукти та ягоди

Для дітей корисними, а для батьків зручними фруктами та ягодами для ланч-боксів будуть яблука, апельсини, ківі, персики, нектарини, інжир та навіть диня. Щодо кавуна потрібно бути обережними, адже він може зіпсуватися від високої температури, або потекти. Зручно також давати в школу банани – цілими або нарізаними шматочками.

Сухофрукти та горіхи

Через велику кількість вітамінів та корисних мікроелементів, як дорослим, так і дітям потрібно вживати в день жменьку різноманітних горіхів та сухофруктів. Найпопулярнішими є волоські горіхи, мигдаль, лісовий горіх та кеш'ю. З сухофруктів: чорнослив, курага, фініки, родзинки.

Хлібці, тости та батончики

Смачним та цікавим варіантом для перекусу в ланч-бокс дитини будуть енергетичні батончики з вівсяних пластівці чи міксу сухофруктів та горіхів. Їх можна приготувати вдома без зайвих складнощів.

Рецепт домашніх батончиків

– 2 столові ложки арахісової пасти;– 1 столова ложка волоських горіхів;– 1 столова ложка родзинок;– 1 столова ложка журавлини;– 1 столова ложка меду;– 4 – 5 столових ложок вівсяних пластівців.

Приготування:

Ретельно змішайте арахісове масло та мед, злегка прогрійте інгредієнти на водяній бані.

Змішайте в глибокій мисці горіхи, родзинки, журавлину та вівсяні пластівці.

Додайте арахісове масло та мед – перемішайте.



Вівсяні батончики / Фото Choosing chia

Викладіть суміш у деко вкрите пергаментом, розрівняйте силіконовою лопаткою.

Відправте деко з заготовкою на батончики до холодильника на кілька годин.

Наріжте суміш на батончики та обгорніть у пергамент для випікання.

Смачного!

Смачними перекусами також будуть хрумкі тости з крем-сиром та авокадо, твердим сиром та ковбасою, арахісовою пастою та бананами.

Овочі та коренеплоди

Щоб урізноманітнити меню для дитячого ланч-боксу додайте свіжі нарізані овочі: помідори, огірки, моркву, стебла селери чи свіжий солодкий перець. Також можна запекти або відварити цукрову кукурудзу, буряк, броколі чи батат.

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