Ви забудете про омлет: ідеальний сніданок з яєць, який вас приємно здивує
8 січня 2024, 10:57Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Яйця, ймовірно, є найпопулярнішим продуктом для сніданку. Кожен має улюблений спосіб їхнього приготування.
Пропонуємо вам скористатися цим перевіреним рецептом смачного і швидкого сніданку. Він і справді здатен вразити.
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Смачний сніданок з яєць – покроковий рецепт
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
– 100 грамів томатів;
– 1 зубчик часнику;
– 40 грамів сиру;
– 3 яйця;
– 15 грамів масла 73%;
– 10 грамів олії;
– сіль, чорний перець, приправа "Італійські трави", зелень до смаку.
Приготування:
- Попередньо зваріть яйця круто. Щоб це зробити, покладіть їх в холодну воду, доведіть до кипіння й варіть після цього 10 хвилин. Зварені яйця охолодіть, почистьте та розріжте навпіл.
- У пательні розтопіть масло, додайте вичавлений часник, олію, перемішайте та просмажте приблизно пів хвилини.
- Додайте нарізані великими шматочками помідори та готуйте 1 хвилину, помішуючи.
- По колу викладіть половинки яєць, посоліть, поперчіть і приправте італійськими травами.
- Зверху посипте готову страву тертим сиром і посіченою зеленню.
- Накрийте кришкою та готуйте на малому вогні кілька хвилин, щоб сир розплавився.