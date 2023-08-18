Без м'яса та ковбас: які страви не можна їсти на Спаса
18 серпня 2023, 15:05Читать новость на русском
У 2023 році віруючі християни святкують Спаса 19 серпня. В цей день заведено освячувати кошики з фруктами, зокрема яблуками.
Оскільки цей період припадає на піст, з Маковея важливо дотримуватися суворих обмежень у раціоні, вживаючи тільки рослинну їжу: фрукти та овочі, мед, горіхи, сухофрукти та хліб.
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Важливо дотримуватися посту та не вживати м'ясних страв, різноманітних ковбас та сосисок. А щоб полегшити завдання зі складанням раціону на цей період – 24 канал підготував рецепт овочевого салату.
Рецепт овочевого салату
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
– 100 грамів томатів чері;
– 80 грамів руколи;
– 2 солодких перці;
– 1 свіжий огірок (великий);
– фіолетова цибуля;
– оливкова олія;
– прованські трави;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Ретельно миємо всі овочі, вирізаємо насіння та плодоніжки.
- Нарізаємо томати половинками, солодкий перець та огірки – довільними шматочками.
Овочевий салат / Фото Simple veganista
- Цибулю дрібно нарізаємо ножем, а руколу миємо під проточною водою.
- Заправляємо всі інгредієнти олією з прованськими травами, солимо та перчимо.
- Перемішуємо салат та подаємо одразу до столу.
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