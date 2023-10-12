Оскільки ранки перед роботою та школою – той ще квест для батьків, ми вирішили поділитися кількома варіантами страв для ланч-боксів. З ними ваше життя стане трішки легшим.

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Смачні та поживні ідеї для страв школярів підготувала мама та українська кулінарка Оля Мартиновська. Дівчина запевняє, що ці варіанти підійдуть навіть для найвибагливіших дітей.

Що покласти у ланч-бокс школяреві

Конвертики з курячим фаршем, бейбі моцарелою та кетчупом

Беремо тоненький лаваш: шпинатний чи звичайний, за бажанням. Розрізаємо його на смужки, змащуємо кетчупом. Кладемо фарш: курочка, індичка чи кролик. Додаємо сіль, перець і краплю вершків. Можна додати чебрецю чи спецій, які любить ваш школяр.



Конверти з лаваша / Фото Boss Kitchen

Зверху кладемо кульку моцарели. Загортаємо все конвертиком і запікаємо 10 – 12 хвилин в гарячій 180 градусів духовці.

Салат з макаронами

Холодний салат з пастою надзвичайно популярна страва у Франції. Аби повторити цікаву ідею візьміть завчасно відварені макаронні вироби, додайте улюблене м'ясо, овочі та зелень.



Салат-паста / Фото BBC Food

Заправте все смачним соусом на вибір (кетчуп, майонез, грецький йогурт чи інший соус).

Сендвіч з лікарською ковбасою

Обсмажте на сухій сковорідці тостовий хліб, краще обрати цільнозерновий. Викладіть на нього скибки твердого сиру, шматочки ковбаси, помідор та листя салату. Не забудь полити все плавленим сиром янтар чи вершковим і накрити іншим шматком хліба. Розрізаємо навпіл і готово!

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