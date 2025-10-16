Хрусткі картопляні деруни можуть бути ще смачнішими та соковитішими всередині. Який інгредієнт потрібно додати – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Smakosze.
Який інгредієнт покращить смак дерунів?
Елементарна терта морква – це той інгредієнт, з яким ваші деруни смакуватимуть на якісно новому рівні. При контакті з гарячою пательнею вона карамелізується, надаючи дерунам хрусткості та блискучості.
Улюблені деруни / Скриншот з відео
Водночас морквяний сік збереже вологість серединки, тож страва вийде просто ідеальною.
А насолодитися улюбленими дерунами з морквою пропонуємо за рецептом порталу Cookpad.
Рецепт дерунів з морквою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 великі картоплини;
– 1 середня морквина;
– 1 яйце;
– сіль та перець до смаку;
– 1 зубчик часнику;
– 1 цибулина.
Приготування:
- Почистіть картоплю, цибулю, моркву та часник. Натріть усе за допомогою електром’ясорубки з насадкою для овочів або скористайтеся дрібною терткою.
- Перекладіть натерту масу у сито, підставте під нього миску й залиште на кілька хвилин, щоб стекла зайва рідина.
- Рідину, яка зібралася, акуратно злийте, а крохмаль, що осів на дні, поверніть до овочевої маси.
- Додайте яйце, посоліть, поперчіть, за бажанням приправте улюбленими спеціями чи сухими травами. Добре перемішайте.
- Розігрійте сковорідку з олією.
- Викладайте ложкою деруни, обсмажуйте їх спочатку на середньому вогні до появи золотистої скоринки, потім зменште вогонь і досмажуйте по кілька хвилин з кожного боку до готовності.
Смачного!
