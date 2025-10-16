Хрусткі картопляні деруни можуть бути ще смачнішими та соковитішими всередині. Який інгредієнт потрібно додати – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Smakosze.

Який інгредієнт покращить смак дерунів?

Елементарна терта морква – це той інгредієнт, з яким ваші деруни смакуватимуть на якісно новому рівні. При контакті з гарячою пательнею вона карамелізується, надаючи дерунам хрусткості та блискучості.

Водночас морквяний сік збереже вологість серединки, тож страва вийде просто ідеальною.

А насолодитися улюбленими дерунами з морквою пропонуємо за рецептом порталу Cookpad.

Рецепт дерунів з морквою

Час: 30 хвилин

Інгредієнти:

– 4 великі картоплини;

– 1 середня морквина;

– 1 яйце;

– сіль та перець до смаку;

– 1 зубчик часнику;

– 1 цибулина.

Приготування:

Почистіть картоплю, цибулю, моркву та часник. Натріть усе за допомогою електром’ясорубки з насадкою для овочів або скористайтеся дрібною терткою. Перекладіть натерту масу у сито, підставте під нього миску й залиште на кілька хвилин, щоб стекла зайва рідина. Рідину, яка зібралася, акуратно злийте, а крохмаль, що осів на дні, поверніть до овочевої маси. Додайте яйце, посоліть, поперчіть, за бажанням приправте улюбленими спеціями чи сухими травами. Добре перемішайте. Розігрійте сковорідку з олією. Викладайте ложкою деруни, обсмажуйте їх спочатку на середньому вогні до появи золотистої скоринки, потім зменште вогонь і досмажуйте по кілька хвилин з кожного боку до готовності.

Смачного!

