Хрусткі картопляні деруни можуть бути ще смачнішими та соковитішими всередині. Який інгредієнт потрібно додати – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Smakosze.

Який інгредієнт покращить смак дерунів?

Елементарна терта морква – це той інгредієнт, з яким ваші деруни смакуватимуть на якісно новому рівні. При контакті з гарячою пательнею вона карамелізується, надаючи дерунам хрусткості та блискучості.

Улюблені деруни / Скриншот з відео

Водночас морквяний сік збереже вологість серединки, тож страва вийде просто ідеальною.

А насолодитися улюбленими дерунами з морквою пропонуємо за рецептом порталу Cookpad.

Рецепт дерунів з морквою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 4 великі картоплини;
– 1 середня морквина;
– 1 яйце;
– сіль та перець до смаку;
– 1 зубчик часнику;
– 1 цибулина.

Приготування:

  1. Почистіть картоплю, цибулю, моркву та часник. Натріть усе за допомогою електром’ясорубки з насадкою для овочів або скористайтеся дрібною терткою.
  2. Перекладіть натерту масу у сито, підставте під нього миску й залиште на кілька хвилин, щоб стекла зайва рідина.
  3. Рідину, яка зібралася, акуратно злийте, а крохмаль, що осів на дні, поверніть до овочевої маси.
  4. Додайте яйце, посоліть, поперчіть, за бажанням приправте улюбленими спеціями чи сухими травами. Добре перемішайте.
  5. Розігрійте сковорідку з олією.
  6. Викладайте ложкою деруни, обсмажуйте їх спочатку на середньому вогні до появи золотистої скоринки, потім зменште вогонь і досмажуйте по кілька хвилин з кожного боку до готовності.

Смачного!

Страва на кожен день

