Оригінальне доповнення до сніданку: як приготувати паштет з кабачків
21 червня 2024, 10:32Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Кабачки – універсальні овочі, які є на кожній грядці, та й коштують вони недорого. Якщо не знаєте, як їх приготувати, запечіть паштет, який захочеться готувати знову і знову.
Смажені, тушковані – влітку можна довго гадати, як по-новому приготувати кабачки. Особливий паштет стане "родзинкою" цього періоду.
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Паштет з кабачків
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Так смачно / Фото kwestia smaku
– 1 кілограм кабачків;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 3 зубчики часнику;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 3/4 склянки панірувальних сухарів;
– 5 столових ложок манної крупи;
– 4 столові ложки подрібненої петрушки;
– 3 яйця;
– сіль, перець, паприка, куркума, орегано до смаку.
Приготування:
- Кабачки помийте, обсушіть, обріжте кінчики та натерти на крупній тертці.
- Цибулю почистіть і натріть на тертці, але з дрібними отворами.
- Покладіть кабачки та цибулю у більшу миску, додайте 2 чайні ложки солі та перемішайте.
- Відставте приблизно на пів години, поки кабачки пустять сік. Потім покладіть на сито і дуже ретельно процідіть (натисніть рукою, щоб позбутися якомога більше соку).
- До відтиснутих кабачків додайте очищену і дрібно натерту моркву, пресований часник, оливкову олію, панірувальні сухарі, манку, петрушку і яйця.
- Приправте перцем, паприкою, куркумою та орегано і ретельно вимісіть.
- Духовку розігрійте до 180 градусів.
- Викладіть кабачкову масу в невелику форму для випічки, застелену папером для випічки, притисніть і розрівняйте ложкою. Поставте в духовку та запікайте без кришки приблизно 1 годину 15 хвилин (або трохи довше, до золотисто-коричневого кольору). Повністю остудіть.
- Перед запіканням ви можете покласти на паштет листя петрушки та подрібнену цибулю, а зверху змастити оливковою олією.