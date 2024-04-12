Сніданок із хрустким акцентом: готуємо тости з кукурудзою та сиром

Уявіть собі ідеальний початок дня: свіжість у повітрі, перші промені сонця, які пробиваються крізь штори, та, звичайно ж, ароматний сніданок. Перший прийом їжі має приносити бадьорість та додавати енергії на весь день.

Сніданок – це не лише перша їжа дня, а й ритуал, який задає тон вашому ранку і, можливо, навіть дню. Хрусткі тости з ніжним розплавленим сиром і солодкою кукурудзою не тільки неймовірно смачні, але й надзвичайно прості у приготуванні.

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Тости з сиром та кукурудзою

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Чудовий сніданок / Фото unsplash

– 2 шматки білого хліба для тостів;– 50 грамів чеддера або іншого твердого сиру;– 2 – 3 столові ложки консервованої кукурудзи;– 1 невеликий шматочок червоного перцю (нарізаний);– сіль і перець (за бажанням);– масло (для змащування тостів).

Приготування:

Розігрійте гриль або сковорідку на середньому вогні. Натріть сир. Відкрийте банку кукурудзи та злийте рідину. Наріжте невеликі шматочки червоного перцю. Змішайте сир, кукурудзу і червоний перець в мисці, додайте сіль і перець до смаку. Змастіть одну сторону кожного шматка хліба маслом. Розподіліть суміш сиру, кукурудзи та перцю на незмащену сторону одного шматка хліба, а потім накрийте другим шматком хліба, маслом вниз. Покладіть тости на гарячий гриль масляною стороною вниз і готуйте до золотистої скоринки, потім переверніть на іншу сторону. Готові тости перекладіть на тарілку і наріжте навпіл по діагоналі.