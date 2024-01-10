Що на сніданок у Сергія Притули: універсальний рецепт млинців для продуктивного початку дня
10 січня 2024, 23:11Читать новость на русском
Джерело:Інформатор
Сніданок є одним із найважливіших прийомів їжі. Він надасть сили та енергії для всього дня, тому страви потрібно добирати особливо смачні. Коли випадає нагода, цією можливістю користується і Сергій Притула.
В одному зі своїх постів в Інстаграм Сергій Притула поділився відео, як закінчує спільний із сином сніданок та проводжає його у школу. На сніданок у чоловіків були млинці. Приготувати їх дуже просто, і гарний початок дня для вас гарантований!
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Рецепт млинців з полуницею та сиром
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 600 грамів кефіру;
– 300 грамів пшеничного борошна;
– 2 курячих яйця;
– 40 грамів цукру для тіста та 100 грамів – для начинки;
– 60 грамів соняшникової олії;
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 100 грамів сметани;
– 300 грамів полуниці (може бути заморожена).
Приготування:
- У велику миску вилийте кефір та вбийте яйця.
- Все змішайте.
- Всипте борошно і перемішайте вінчиком до однорідної маси. Влийте олію і знову розмішайте.
- Поставте сковорідку для млинців на середній вогонь.
- Випікайте тоненькі млинці з двох сторін до золотистого кольору.
- Для приготування начинки з'єднайте кисломолочний сир, сметану і цукор та збийте масу міксером.
- Полуницю наріжте шматочками.
- На кожний млинець викладіть начинку та полуницю.
- Подавайте з йогуртом чи сметаною.