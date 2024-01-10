Що на сніданок у Сергія Притули: універсальний рецепт млинців для продуктивного початку дня

Сніданок є одним із найважливіших прийомів їжі. Він надасть сили та енергії для всього дня, тому страви потрібно добирати особливо смачні. Коли випадає нагода, цією можливістю користується і Сергій Притула.

В одному зі своїх постів в Інстаграм Сергій Притула поділився відео, як закінчує спільний із сином сніданок та проводжає його у школу. На сніданок у чоловіків були млинці. Приготувати їх дуже просто, і гарний початок дня для вас гарантований!

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Рецепт млинців з полуницею та сиром

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

– 600 грамів кефіру;– 300 грамів пшеничного борошна;– 2 курячих яйця;– 40 грамів цукру для тіста та 100 грамів – для начинки;– 60 грамів соняшникової олії;– 500 грамів кисломолочного сиру;– 100 грамів сметани;– 300 грамів полуниці (може бути заморожена).

Приготування:

У велику миску вилийте кефір та вбийте яйця. Все змішайте. Всипте борошно і перемішайте вінчиком до однорідної маси. Влийте олію і знову розмішайте. Поставте сковорідку для млинців на середній вогонь. Випікайте тоненькі млинці з двох сторін до золотистого кольору. Для приготування начинки з'єднайте кисломолочний сир, сметану і цукор та збийте масу міксером. Полуницю наріжте шматочками. На кожний млинець викладіть начинку та полуницю. Подавайте з йогуртом чи сметаною.

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