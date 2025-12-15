Замість вершкового масла чи олії додайте на сковороду трохи води, інформує Smaker. Таким чином яйце буде неймовірно легким і корисним. Яєчню можна подавати на бутерброді або як гарнір – тут вже все залежить від вашої фантазії та вподобань.

Як приготувати яйця на воді?

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– пів склянки води;

– 1 яйце;

– спеції до смаку.

Улюблений сніданок без грама жиру / Фото unsplash

Приготування:

Налийте воду в невелику сковороду. Поставте сковороду на плиту та розігрійте її. Коли вода нагріється, розбийте яйце. Накрийте кришкою та тушкуйте кілька хвилин, поки білок повністю не застигне. Приправте приготоване смажене яйце сіллю та перцем. Подавайте на тості або на тарілці з вашими улюбленими начинками.

Як перевірити свіжість яєць?

Свіжі яйця зазвичай мають товстий, щільний білок, яскраво-оранжево-жовтий жовток і гладку шкаралупу без тріщин, пише Milk and more. "Старі" можуть мати тонку шкарлупу, жовток ніби сплющується.

Опустіть яйце у склянку води. Свіже яйце ляже на дно, а якщо воно сплило на поверхню – вживати його не можна у жодному випадку.

