Замість вершкового масла чи олії додайте на сковороду трохи води, інформує Smaker. Таким чином яйце буде неймовірно легким і корисним. Яєчню можна подавати на бутерброді або як гарнір – тут вже все залежить від вашої фантазії та вподобань.
Як приготувати яйця на воді?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– пів склянки води;
– 1 яйце;
– спеції до смаку.
Улюблений сніданок без грама жиру / Фото unsplash
Приготування:
- Налийте воду в невелику сковороду.
- Поставте сковороду на плиту та розігрійте її.
- Коли вода нагріється, розбийте яйце. Накрийте кришкою та тушкуйте кілька хвилин, поки білок повністю не застигне. Приправте приготоване смажене яйце сіллю та перцем.
- Подавайте на тості або на тарілці з вашими улюбленими начинками.
Як перевірити свіжість яєць?
Свіжі яйця зазвичай мають товстий, щільний білок, яскраво-оранжево-жовтий жовток і гладку шкаралупу без тріщин, пише Milk and more. "Старі" можуть мати тонку шкарлупу, жовток ніби сплющується.
Опустіть яйце у склянку води. Свіже яйце ляже на дно, а якщо воно сплило на поверхню – вживати його не можна у жодному випадку.
Що ще приготувати на сніданок?
