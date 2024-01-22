Швидкий та простий сніданок: як запекти вівсянку з яблуком

22 січня 2024, 09:19
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Джерело:

Fajne gotowanie

Ідеальний сніданок визначить тон для всього дня. Один із швидких та смачних варіантів – вівсянка, запечена з ароматними шматочками яблука.

Це поєднання простоти та смаку забезпечує необхідні поживні речовини для бадьорого початку дня. Повторити рецепт надзвичайно ситної та поживної запеченої вівсянки з яблуком дуже просто.

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Рецепт запеченої вівсянки з яблуками

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 1
Інгредієнти:
– 180 грамів яблук;
– 50 грамів вівсяних пластівців;
– 120 мілілітрів молока;
– 12 грамів меду;
– щіпка кориці;
– жменя горіхів.

Приготування:

  1. Вівсяні пластівці висипте в скляну ємність і залийте молоком.
  2. Додайте терте або нарізане дрібними кубиками яблуко.
  3. Все ретельно перемішайте.
  4. Потім додайте мед, корицю і подрібнені волоські горіхи.
  5. Ще раз все ретельно перемішайте.
  6. Випікайте вівсянку при 180 градусах близько 25 хвилин.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська