Швидкий та простий сніданок: як запекти вівсянку з яблуком
22 січня 2024, 09:19Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Ідеальний сніданок визначить тон для всього дня. Один із швидких та смачних варіантів – вівсянка, запечена з ароматними шматочками яблука.
Це поєднання простоти та смаку забезпечує необхідні поживні речовини для бадьорого початку дня. Повторити рецепт надзвичайно ситної та поживної запеченої вівсянки з яблуком дуже просто.
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Рецепт запеченої вівсянки з яблуками
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 1
– 180 грамів яблук;
– 50 грамів вівсяних пластівців;
– 120 мілілітрів молока;
– 12 грамів меду;
– щіпка кориці;
– жменя горіхів.
Приготування:
- Вівсяні пластівці висипте в скляну ємність і залийте молоком.
- Додайте терте або нарізане дрібними кубиками яблуко.
- Все ретельно перемішайте.
- Потім додайте мед, корицю і подрібнені волоські горіхи.
- Ще раз все ретельно перемішайте.
- Випікайте вівсянку при 180 градусах близько 25 хвилин.