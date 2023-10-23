24 канал підготував чотири рецепти смачних та ситних страв, які підійдуть на вечерю. Їх ви можете приготувати всього лише за годину.

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Суп з фрикадельками

Приготування:

  • Викладіть у миску курячий фарш, додайте спеції. Вологими руками сформуйте кульки.
  • Картоплю помийте, почистіть, наріжте кубиками.
  • Цибулю почистіть, подрібніть ножем.
  • Моркву помийте, почистіть, наріжте скибочками.
  • Зелень помийте, подрібніть ножем.
  • У каструлю з окропом викладіть фрикадельки, додайте сіль. Додайте картоплю, рис.
  • На сковорідці з олією тушкуйте моркву та цибулю, викладіть у суп, додайте спеції, зелень. Варіть до готовності.

Пельмені з курячим фаршем

Приготування:

  • Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
  • Підготуйте робочу поверхню для замішування тіста та сформуйте у гірці з борошна невеличку ямку.
  • Підігрійте воду, щоб вона була кімнатної температури.
  • Розчиніть у теплій воді сіль та влийте воду в борошно.
  • Починайте замішувати тісто, обережно підгортаючи борошно до середини.
  • Добре вимішайте тісто до однорідної консистенції та залиште постояти в прохолодному місці на 30 хвилин.
  • Розкачайте тісто та виріжте склянкою круглі форми.
  • Начиніть фаршем з цибулею та спеціями. Защипніть краї та відварюйте готові вироби у киплячій підсоленій воді 8 – 10 хвилин.

Тушковані тефтелі

Приготування:

  • Відваріть рис у підсоленій воді 15 хвилин. Вимкніть вогонь та залишіть рис під кришкою до повного охолодження.
  • Почистіть цибулю та наріжте дрібним кубиком. Обсмажте його на розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії.
  • Змішайте рис, фарш та цибулю. Присмачте сіллю та перцем й ретельно перемішайте. Сформуйте тюфтельки, запаніруйте в манці та обсмажте по 30 секунд з кожного боку на розігрітій сковорідці.
  • Викладіть їх в жаротривке деко або каструлю.
  • Для приготування соусу наріжте моркву та цибулю соломкою, додайте солі та перцю. Обсмажте овочі на сковорідці.
  • Додайте помідори та перемішайте.
  • Вилийте соус до тефтелів та рівномірно розрівняйте його ложкою. Влийте ще 50 мілілітрів води.
  • Накрийте деко кришкою та готуйте ще 15 – 20 хвилин на плиті або в духовці.

Локшина з квасолею в бульйоні

Приготування:

  • Відварюємо куряче філе 20 – 25 хвилин.
  • Паралельно нарізаємо цибулю дрібними кубиками та обсмажуємо на розігрітій сковорідці. Додаємо натерту моркву та спеції – обсмажуємо ще 10 хвилин.
  • До філе додаємо локшину або макарони та варимо до готовності.
  • Наприкінці додаємо цибулю з морквою, суміш перців.
  • Перед подачею до столу додаємо очищене яйце та зелень.

Смачного!