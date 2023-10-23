24 канал підготував чотири рецепти смачних та ситних страв, які підійдуть на вечерю. Їх ви можете приготувати всього лише за годину.
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Суп з фрикадельками
Приготування:
- Викладіть у миску курячий фарш, додайте спеції. Вологими руками сформуйте кульки.
- Картоплю помийте, почистіть, наріжте кубиками.
- Цибулю почистіть, подрібніть ножем.
- Моркву помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Зелень помийте, подрібніть ножем.
- У каструлю з окропом викладіть фрикадельки, додайте сіль. Додайте картоплю, рис.
- На сковорідці з олією тушкуйте моркву та цибулю, викладіть у суп, додайте спеції, зелень. Варіть до готовності.
Пельмені з курячим фаршем
Приготування:
- Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- Підготуйте робочу поверхню для замішування тіста та сформуйте у гірці з борошна невеличку ямку.
- Підігрійте воду, щоб вона була кімнатної температури.
- Розчиніть у теплій воді сіль та влийте воду в борошно.
- Починайте замішувати тісто, обережно підгортаючи борошно до середини.
- Добре вимішайте тісто до однорідної консистенції та залиште постояти в прохолодному місці на 30 хвилин.
- Розкачайте тісто та виріжте склянкою круглі форми.
- Начиніть фаршем з цибулею та спеціями. Защипніть краї та відварюйте готові вироби у киплячій підсоленій воді 8 – 10 хвилин.
Тушковані тефтелі
Приготування:
- Відваріть рис у підсоленій воді 15 хвилин. Вимкніть вогонь та залишіть рис під кришкою до повного охолодження.
- Почистіть цибулю та наріжте дрібним кубиком. Обсмажте його на розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії.
- Змішайте рис, фарш та цибулю. Присмачте сіллю та перцем й ретельно перемішайте. Сформуйте тюфтельки, запаніруйте в манці та обсмажте по 30 секунд з кожного боку на розігрітій сковорідці.
- Викладіть їх в жаротривке деко або каструлю.
- Для приготування соусу наріжте моркву та цибулю соломкою, додайте солі та перцю. Обсмажте овочі на сковорідці.
- Додайте помідори та перемішайте.
- Вилийте соус до тефтелів та рівномірно розрівняйте його ложкою. Влийте ще 50 мілілітрів води.
- Накрийте деко кришкою та готуйте ще 15 – 20 хвилин на плиті або в духовці.
Локшина з квасолею в бульйоні
Приготування:
- Відварюємо куряче філе 20 – 25 хвилин.
- Паралельно нарізаємо цибулю дрібними кубиками та обсмажуємо на розігрітій сковорідці. Додаємо натерту моркву та спеції – обсмажуємо ще 10 хвилин.
- До філе додаємо локшину або макарони та варимо до готовності.
- Наприкінці додаємо цибулю з морквою, суміш перців.
- Перед подачею до столу додаємо очищене яйце та зелень.
Смачного!