Цей рецепт подарує вам нову порцію гарних емоцій. Це чудовий варіант для сніданку, який ви точно встигнете втілити в життя у будь-якій ситуації, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok vivien_kb.
Як приготувати панкейки у стилі сінабонів?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2 – 3
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 180 грамів борошна;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 2 столові ложки розтопленого вершкового масла;
– 1 – 2 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка кориці;
– 2 столові ложки коричневого цукру.
Готуємо панкейки зі смаком сінабонів: відео
Приготування:
- Спочатку приготуйте тісто: збийте яйця з цукром, влийте молоко, розтоплене вершкове масло та трішки рослинної олії.
- Додайте просіяне борошно, змішане з розпушувачем, і вимішайте до гладкої, однорідної маси.
- Окремо зробіть коричну начинку: поєднайте розтоплене масло, коричневий цукор та корицю.
- Поставте сковорідку на середній вогонь і добре розігрійте.
- Налийте порцію тіста. Зверху ложкою або з кондитерського мішка нанесіть спіраль із коричної суміші.
- Коли поверхня почне покриватися бульбашками, обережно переверніть і досмажте ще 1 – 2 хвилини до рум’яного відтінку.
Смачного!
У чому секрет ідеальних панкейків?
Усі хочуть, щоб панкейки виглядали як на картинці, однак не всім це вдається. Секрет – у температурі інгредієнтів, підказує The Chopping Block.
Холодні інгредієнти перешкоджають дії розпушувача, тому панкейки виходять пласкими попри усі старання. Щоб цього уникнути, заздалегідь вийміть усі інгредієнти з холодильника, щоб вони були кімнатної температури.
