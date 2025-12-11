Цей рецепт подарує вам нову порцію гарних емоцій. Це чудовий варіант для сніданку, який ви точно встигнете втілити в життя у будь-якій ситуації, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok vivien_kb.

Читайте також Пляцок на свята, без якого у Галичині не сідають за стіл: приготуйте за рецептом Лілії Цвіт

Як приготувати панкейки у стилі сінабонів?

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 2 – 3

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– 180 грамів борошна;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– 2 столові ложки розтопленого вершкового масла;

– 1 – 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка кориці;

– 2 столові ложки коричневого цукру.

Готуємо панкейки зі смаком сінабонів: відео

Приготування:

Спочатку приготуйте тісто: збийте яйця з цукром, влийте молоко, розтоплене вершкове масло та трішки рослинної олії. Додайте просіяне борошно, змішане з розпушувачем, і вимішайте до гладкої, однорідної маси. Окремо зробіть коричну начинку: поєднайте розтоплене масло, коричневий цукор та корицю. Поставте сковорідку на середній вогонь і добре розігрійте. Налийте порцію тіста. Зверху ложкою або з кондитерського мішка нанесіть спіраль із коричної суміші. Коли поверхня почне покриватися бульбашками, обережно переверніть і досмажте ще 1 – 2 хвилини до рум’яного відтінку.

Смачного!

У чому секрет ідеальних панкейків?

Усі хочуть, щоб панкейки виглядали як на картинці, однак не всім це вдається. Секрет – у температурі інгредієнтів, підказує The Chopping Block.

Холодні інгредієнти перешкоджають дії розпушувача, тому панкейки виходять пласкими попри усі старання. Щоб цього уникнути, заздалегідь вийміть усі інгредієнти з холодильника, щоб вони були кімнатної температури.

Що цікавого приготувати?