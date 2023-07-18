Тости у Великобританії, а сирники в Україні: рецепт улюбленої страви Бориса Джонсона
18 липня 2023, 19:44Читать новость на русском
Експрем'єр Великобританії та великий друг України Борис Джонсон не вважає себе гурманом і каже, що, на його думку, вся їжа смачна. Але є особливі страви, як от українські сирники.
Під час візитів Бориса Джонсона до Києва експрем'єр полюбив українську кухню, а особливо сирники. У Європі ніхто не смажить домашній сир, саме тому ця страва стала такою особливою для світового лідера.
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24 канал підготував перевірений рецепт сирників з родзинками, які точно вийдуть з першого разу.
Рецепт сирників з родзинками
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
– 300 грамів кисломолочного сиру (віджатого);
– 1 яєчний жовток;
– родзинки;
– 2 столові ложки цукру;
– 25 – 30 грамів пшеничного борошна;
– ваніль або ванільний цукор.
Приготування:
- Змішуємо кисломолочний сир, жовток і цукор за допомогою виделки. Висипаємо борошно та ще раз перемішуємо.
- Присипаємо дошку або стільницю борошном, викладаємо сирну масу та формуємо все "ковбаскою". Нарізаємо "шайбами", з них формуємо кульки, а далі, за допомогою тупої частини ножа формуємо сирники.
- Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії, обсмажуємо сирники з двох сторін до рум'яної скоринки, потім запікаємо в духовці розігрітій до 190 градусі 5 – 7 хвилин. Або повністю готуємо їх на сковорідці.
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