Пліснява – одна з головних турбот, коли йдеться про тривале зберігання варення. Як її уникнути і що робити, коли вона вже зʼявилася на поверхні смаколика – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Beszamel.

Як захистити варення від плісняви?

Цукор – чудовий консервант, який запобігає швидкому розмноженню бактерій. Однак інколи його буває недостатньо. Тому під час приготування потрібно додати трішки лимонної кислоти або лимонного соку. Цей простий секрет допоможе вберегтися від появи плісняви.

Ще важливо звернути увагу на правильне зберігання – відсутність світла та низька температура. Також гарним рішенням буде обгорнути варення в пергаментний папір.

Чи можна їсти варення з цвіллю?

Якщо цвіль тільки почала зʼявлятися, то все ще можна врятувати. Для цього треба видалити плівку за бактеріями, прокипʼятити варення і додати до нього ще цукру, розповідає портал Shuba.

Секрети, які стануть у пригоді