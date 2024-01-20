Лінивий десерт для сімейного сніданку: готуємо солодку сирну запіканку з лавашем
20 січня 2024, 10:57Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Солодка запіканка з лаваша – чудова ідея для суботнього сніданку. Вона смачна, ситна та не потребує багато часу на приготування.
У цьому рецепті використовується сушена журавлина. Однак ви можете взяти ягоди, які у вас є.
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Сирна запіканка з лаваша
- Час: 1 година
- Порцій: 8
– 800 грамів кисломолочного сиру;
– 150 грамів цукру;
– 5 яєць;
– 2 столові ложки манки;
– 1 столова ложка крохмалю;
– 4 столові ложки сметани;
– 1 столова ложка лимонної цедри;
– 1 чайна ложка екстракту ванілі;
– 4 тонкі лаваші;
– 50 грамів родзинок;
– 50 грамів журавлини.
Приготування:
- До кисломолочного сиру додайте цукор, яйця, манку, крохмаль, сметану, цедру лимона і ваніль.
- Збийте масу блендером до однорідності, а потім додайте промиті родзинки й сушену журавлину. Перемішайте лопаткою.
- На дно форми для запікання вистеліть один лист лаваша, змастіть начинкою, потім знову покладіть лаваш, начинку і так до кінця. Зверху має бути лист лаваша, який треба змастити збитим яйцем.
- Відправте запіканку в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 40 – 45 хвилин до золотистості. Нарізайте запіканку, коли вона охолоне.