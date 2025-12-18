"Шуба" – це далеко не єдина опція салату з оселедцем, який швидко розлітається по тарілках. Ви легко можете приготувати салат ресторанного рівня, використовуючи майже ті самі інгредієнти, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачні рецепти".

Як приготувати смачний новорічний салат з оселедцем?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 філе оселедця;

– 2 варені картоплини;

– 1 варена морква;

– 2 варених яйця;

– 1 цибуля;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 1 чайна ложка яблучного оцту;

– сіль та перець до смаку;

– зелень для подачі за бажанням.

Легше і смачніше за "Шубу" / Фото Shefkuhar.com.ua

Приготування:

Філе оселедця наріжте невеликими шматочками. Відварену картоплю, моркву та яйця очистьте й поріжте акуратними кубиками. Цибулю дрібно нашаткуйте, залийте окропом на кілька хвилин, після чого воду злийте та додайте трохи оцту. У великій мисці з’єднайте оселедець, підготовлені овочі, яйця й цибулю. Заправте олією, приправте сіллю та перцем, ретельно перемішайте. Перед подачею салат можна прикрасити свіжою зеленню.

Як обрати якісне філе оселедця?

Перший показник – колір. Уникайте риби з жовтуватими або коричневими плямами на зрізах або шкірці, радить портал Pysznosci. Це ознака окислення жиру – прямий ризик для вашого здоровʼя.

Також зверніть увагу, щоб шматки філе були пружними та тримали форму. Поверхня риби повинна бути гладкою, без слизу чи обвітрених країв.

