"Шуба" – це далеко не єдина опція салату з оселедцем, який швидко розлітається по тарілках. Ви легко можете приготувати салат ресторанного рівня, використовуючи майже ті самі інгредієнти, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачні рецепти".

Як приготувати смачний новорічний салат з оселедцем?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 філе оселедця;
– 2 варені картоплини;
– 1 варена морква;
– 2 варених яйця;
– 1 цибуля;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 1 чайна ложка яблучного оцту;
– сіль та перець до смаку;
– зелень для подачі за бажанням.

Легше і смачніше за "Шубу" / Фото Shefkuhar.com.ua

Приготування:

  1. Філе оселедця наріжте невеликими шматочками.
  2. Відварену картоплю, моркву та яйця очистьте й поріжте акуратними кубиками.
  3. Цибулю дрібно нашаткуйте, залийте окропом на кілька хвилин, після чого воду злийте та додайте трохи оцту.
  4. У великій мисці з’єднайте оселедець, підготовлені овочі, яйця й цибулю.
  5. Заправте олією, приправте сіллю та перцем, ретельно перемішайте.
  6. Перед подачею салат можна прикрасити свіжою зеленню.

Як обрати якісне філе оселедця?

Перший показник – колір. Уникайте риби з жовтуватими або коричневими плямами на зрізах або шкірці, радить портал Pysznosci. Це ознака окислення жиру – прямий ризик для вашого здоровʼя.

Також зверніть увагу, щоб шматки філе були пружними та тримали форму. Поверхня риби повинна бути гладкою, без слизу чи обвітрених країв.

