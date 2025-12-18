"Шуба" – це далеко не єдина опція салату з оселедцем, який швидко розлітається по тарілках. Ви легко можете приготувати салат ресторанного рівня, використовуючи майже ті самі інгредієнти, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачні рецепти".
Як приготувати смачний новорічний салат з оселедцем?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 філе оселедця;
– 2 варені картоплини;
– 1 варена морква;
– 2 варених яйця;
– 1 цибуля;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 1 чайна ложка яблучного оцту;
– сіль та перець до смаку;
– зелень для подачі за бажанням.
Легше і смачніше за "Шубу" / Фото Shefkuhar.com.ua
Приготування:
- Філе оселедця наріжте невеликими шматочками.
- Відварену картоплю, моркву та яйця очистьте й поріжте акуратними кубиками.
- Цибулю дрібно нашаткуйте, залийте окропом на кілька хвилин, після чого воду злийте та додайте трохи оцту.
- У великій мисці з’єднайте оселедець, підготовлені овочі, яйця й цибулю.
- Заправте олією, приправте сіллю та перцем, ретельно перемішайте.
- Перед подачею салат можна прикрасити свіжою зеленню.
Як обрати якісне філе оселедця?
Перший показник – колір. Уникайте риби з жовтуватими або коричневими плямами на зрізах або шкірці, радить портал Pysznosci. Це ознака окислення жиру – прямий ризик для вашого здоровʼя.
Також зверніть увагу, щоб шматки філе були пружними та тримали форму. Поверхня риби повинна бути гладкою, без слизу чи обвітрених країв.
