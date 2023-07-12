Сирні бейгли: рецепт ситного сніданку для всієї сім'ї
12 липня 2023, 16:31Читать новость на русском
Джерело:Вікторія Теряєва
Сирні бейгли – цікавий варіант для сніданку чи перекусу. Така страва сподобається не тільки дорослим, а й дітям.
Бейгли дуже популярна здоба в США, Ізраїлі, Німеччині. Чому б і нам не спробувати ці пухкі булочки до сніданку, адже це так смачно.
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Начинками для булочок можуть бути різні інгредієнти: від риби до шинки, крем-сир чи твердий сир. Також можна зробити їх солодкими і подати з улюбленим варенням.
Сирні бейгли з улюбленою начинкою
- Час: 80 хвилин
- Порції: 6 – 8
– 200 грамів кисломолочного сиру
– 2 курячих яйця;
– 50 грамів сиру пармезан;
– 100 грамів борошна;
– розпушувач для тіста;
– сіль;
– цукор;
– кріп.
Приготування:
- До сиру додаємо яйце, кріп, сир пармезан, (можете замінити тертим твердим сиром) розпушувач, сіль, цукор, борошно і добре перемішуємо.
- Формуємо бублики та добре їх між собою з'єднуємо.
- Змащуємо яйцем та посипаємо кунжутом і ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 20 – 25 хвилин.
- Готові булочки розрізаємо і начиняємо улюбленими інгредієнтами: крем-сиром, соусом песто, шинкою, шпинатом, можна додати помідори та яйце.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати персикове тирамісу за нашим рецептом.