Такі не зашкодять фігурі: готуємо домашні сирники з бананом

Кожен хоча б раз, тай дотримувався дієти. Головними вимогами при схудненні є відмова від цукру, але як тоді бути з десертами? У нас є рецепт солодких сирників, які не зашкодять фігурі.

Сирники – страва української кухні, яку залюбки готують чи не у кожному закладі країни. Вони стали справжнім відкриттям для туристів, та їх так обожнюють українці.

Читайте також Свято навіть у будній день: 3 небанальні рецепти з курячих ковбасок

Сирники можна подавати зі сметаною, варенням, джемом, з фруктами чи просто до сніданку з кавою. Також їх можна готувати з родзинками, бананами, журавлиною, кокосом чи курагою. Смачно буде у будь-якій комбінації.

Сирники з бананом без цукру

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2

– 300 грамів кисломолочного сиру;– 1 великий банан;– 4 – 5 столових ложок вівсяних пластівців;– 1 щіпка ванілі;– кокосова олія для смаження.

Приготування:

Домашній сир перекрутіть через м'ясорубку або гарненько розітріть виделкою до однорідності. До сиру додаємо натертий на крупній тертці стиглий банан та перемішуємо.

Висипаємо порційно подрібнені вівсяні пластівці і ваніль, продовжуємо перемішувати виделкою.

Робочу поверхню присипаємо борошном. Викладаємо сирну масу. Формуємо невеликі плоскі коржі, діаметром близько 5 і товщиною 1,5 сантиметра. Кожен сирник з двох сторін обвалюємо в борошні.

Сковороду з товстим дном, ставимо на вогонь. Додаємо пару ложок кокосової олії. Смажимо сирники на слабкому вогні до рум'яної скориночки з двох сторін.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати українськийза давнім рецептом.