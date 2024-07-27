Рецепт особливих сирників: смачний сніданок для дорослих та дітей

27 липня 2024, 10:39
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Джерело:

food obozrevatel

Без сумніву, сирники – один із найкращих варіантів для сніданку. Їх так просто готувати, а ще вони такі смачні.

Рецепт сніданку з доступних інгредієнтів, який знайомий з дитинства – це  про сирники. Для їх приготування найкраще взяти свіжий домашній сир.

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Сирники

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 350 грамів сиру;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 2 столові ложки пшеничного борошна;
– рослинна олія для смаження.

Приготування:

  1. Перекладіть сир у глибоку ємність і розімніть виделкою. Додайте до сиру одне куряче яйце.
  2. Додайте дрібку солі та цукру. Добре перемішайте звичайною виделкою або ложкою, можна скористатися кухонною лопаткою.
  3. Додайте дві столові ложки борошна та ще раз добре перемішайте. Потім додайте ванільний цукор і знову перемішайте.
  4. Присипте руки борошном. Візьміть трохи сирного тіста, опустіть його в миску з борошном і посипте з усіх боків. Зробіть із сирного тіста кульку. Щедро посипте її борошном і трохи притисніть зверху, надаючи сирнику пласкої форми.
  5. Смажте сирники на олії по три-чотири хвилини з кожного боку. Коли з'явиться рум'яна скоринка, перевертайте на інший бік.
  6. Готові сирники подавайте з варенням, сметаною, свіжими ягодами або джемом.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська