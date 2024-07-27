Рецепт особливих сирників: смачний сніданок для дорослих та дітей
27 липня 2024, 10:39Читать новость на русском
Джерело:food obozrevatel
Без сумніву, сирники – один із найкращих варіантів для сніданку. Їх так просто готувати, а ще вони такі смачні.
Рецепт сніданку з доступних інгредієнтів, який знайомий з дитинства – це про сирники. Для їх приготування найкраще взяти свіжий домашній сир.
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Сирники
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 350 грамів сиру;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 2 столові ложки пшеничного борошна;
– рослинна олія для смаження.
Приготування:
- Перекладіть сир у глибоку ємність і розімніть виделкою. Додайте до сиру одне куряче яйце.
- Додайте дрібку солі та цукру. Добре перемішайте звичайною виделкою або ложкою, можна скористатися кухонною лопаткою.
- Додайте дві столові ложки борошна та ще раз добре перемішайте. Потім додайте ванільний цукор і знову перемішайте.
- Присипте руки борошном. Візьміть трохи сирного тіста, опустіть його в миску з борошном і посипте з усіх боків. Зробіть із сирного тіста кульку. Щедро посипте її борошном і трохи притисніть зверху, надаючи сирнику пласкої форми.
- Смажте сирники на олії по три-чотири хвилини з кожного боку. Коли з'явиться рум'яна скоринка, перевертайте на інший бік.
- Готові сирники подавайте з варенням, сметаною, свіжими ягодами або джемом.