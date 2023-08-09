Смачніше ніж в ресторані: готуємо сирники зі шпинатом
9 серпня 2023, 12:19Читать новость на русском
Джерело:Метро
Ми звикли до солодких сирників, але ці – справжнє відкриття. Їх також можна подавати зі сметаною, або подавати без соусу.
Сирники зі шпинатом – відмінний варіант швидкого сніданку, обіду чи вечері. Завдяки шпинату, їхній смак нереальний: ніжний, з нотками свіжості.
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Вони особливо підійдуть тим, хто обожнює солені сніданки. Полийте їх улюбленим соусом, або звичайною сметаною.
Рецепт сирників зі шпинатом
- Час: 1 година
- Порції: 2
– 4 столові ложки пшеничного борошна;
– 250 грамів кисломолочного сиру;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 2 яйця;
– 4 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки шпинату;
– сіль та спеції.
Приготування:
- За допомогою блендера збиваємо в мисці яйця, домашній сир та шпинат.
- Додаємо борошно та сіль і знову перемішуємо до однорідної консистенції тіста.
- Розігріваємо олію на середньому вогні.
- Зачерпніть ложкою небагато тіста та сформуйте невелику кульку. Формуємо сирники.
- Обсмажуємо її з обох сторін приблизно по 2 – 3 хвилини з кожного боку.
- Готові сирники подаємо зі сметаною та листочками свіжого шпинату.
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