Смачніше ніж в ресторані: готуємо сирники зі шпинатом

9 серпня 2023, 12:19
Читать новость на русском

Джерело:

Метро

Ми звикли до солодких сирників, але ці – справжнє відкриття. Їх також можна подавати зі сметаною, або подавати без соусу.

Сирники зі шпинатом – відмінний варіант швидкого сніданку, обіду чи вечері. Завдяки шпинату, їхній смак нереальний: ніжний, з нотками свіжості.

Читайте також Суп, салат чи хот-дог, або як смачно нагодувати сім'ю за лічені хвилини

Вони особливо підійдуть тим, хто обожнює солені сніданки. Полийте їх улюбленим соусом, або звичайною сметаною.

Рецепт сирників зі шпинатом

  • Час: 1 година
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 4 столові ложки пшеничного борошна;
 – 250 грамів кисломолочного сиру;
 – 1 столова ложка оливкової олії;
 – 2 яйця;
 – 4 столові ложки сметани;
 – 2 столові ложки шпинату;
 – сіль та спеції.

Приготування:

  • За допомогою блендера збиваємо в мисці яйця, домашній сир та шпинат.
  • Додаємо борошно та сіль і знову перемішуємо до однорідної консистенції тіста.
  • Розігріваємо олію на середньому вогні.
  • Зачерпніть ложкою небагато тіста та сформуйте невелику кульку. Формуємо сирники.
  • Обсмажуємо її з обох сторін приблизно по 2 – 3 хвилини з кожного боку.
  • Готові сирники подаємо зі сметаною та листочками свіжого шпинату.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати фаршировані баклажани з двома видами начинок.
Автор: Богданна Рибак