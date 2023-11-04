Смачніше за картоплю: рецепт печеного батату
4 листопада 2023, 15:07Читать новость на русском
Джерело:simplyr ecipes
Батат – солодка картопля, яка має виразний смак та неймовірний аромат. Це прекрасний інгредієнт для безлічі страв.
Запечений батат – це чудова альтернатива звичній картоплі. Його солодкуватий смак і текстура, що тане у роті, відкривають безмежні можливості приготування та поєднання з мясом чи рибою.
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Рецепт печеного батату
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
– 4 батати;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Попередньо розігрійте духовку до температури 200°C.
- Промийте та очистіть батат.
- Розріжте плід на смужки.
- Полийте овочі оливковою олією, обережно посипте сіллю та чорним перцем.
- Розмістіть батати на деко та викладіть у попередньо розігріту духовку.
- Запікайте впродовж 45 – 60 хвилин, або доки батати не стануть м'якими.
- Після готовності вийміть їх з духовки.
- Дайте бататам трошки часу, щоб вони охололи перед подачею. Це дозволить їм додатково насититися ароматами та вони стануть ще ніжнішими.
З чим подати батат
Батат – це соковитий та універсальний гарнір, яким можна доповнити будь-яку страву.
Одними із численних варіантів можуть бути:
- грильована курка;
- свиняча шия;
- свіжий салат з руколою, шпинатом, горіхами та цитрусовим соусом.