Смачніше за картоплю: рецепт печеного батату

4 листопада 2023, 15:07
Читать новость на русском

Джерело:

simplyr ecipes

Батат – солодка картопля, яка має виразний смак та неймовірний аромат. Це прекрасний інгредієнт для безлічі страв.

Запечений батат – це чудова альтернатива звичній картоплі. Його солодкуватий смак і текстура, що тане у роті, відкривають безмежні можливості приготування та поєднання з мясом чи рибою.

Цікаво Один інгредієнт – безліч рецептів: як приготувати ароматні осінні супи з фрикадельками

Рецепт печеного батату

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Неймовірно смачно / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 4 батати;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

  • Попередньо розігрійте духовку до температури 200°C.
  • Промийте та очистіть батат.
  • Розріжте плід на смужки.
  • Полийте овочі оливковою олією, обережно посипте сіллю та чорним перцем.
  • Розмістіть батати на деко та викладіть у попередньо розігріту духовку.
  • Запікайте впродовж 45 – 60 хвилин, або доки батати не стануть м'якими.
  • Після готовності вийміть їх з духовки.
  • Дайте бататам трошки часу, щоб вони охололи перед подачею. Це дозволить їм додатково насититися ароматами та вони стануть ще ніжнішими.

З чим подати батат

Батат – це соковитий та універсальний гарнір, яким можна доповнити будь-яку страву.

Одними із численних варіантів можуть бути:

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська