Ваші діти будуть в захваті: рецепт найшвидшого сніданку з лаваша та сосисок

24 січня 2024, 12:30
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Джерело:

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Якщо у вас є сосиски та лаваш, приготуйте швидкий та поживний сніданок. На все вам потрібно всього 10 хвилин.

Від сосисок у лаваші будуть в захваті не лише діти, а й дорослі. Цей рецепт може стати вашим найулюбленішим.

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Сосиска в лаваші за 5 хвилин

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– лаваш;
– сосиски;
– сир моцарела;
– плавлений сир;
– 1 – 2 яйця;
– паприка, сушена петрушка, сіль до смаку;
– олія.

Приготування:

  1. Розріжте лаваш на прямокутники під розмір сосисок. Покладіть на кожен по шматочку плавленого сиру.
  2. Звершу викладіть сосиски та присипте їх натертою моцарелою.
  3. Скрутіть лаваш у рулетик. Край промажте водою та заліпіть.
  4. Збийте яйця зі спеціями. Кожен рулет вмочіть у яйця та викладіть на пательню.
  5. Смажте до рум'яності та подавайте.
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Автор: Ольга Котів