Ваші діти будуть в захваті: рецепт найшвидшого сніданку з лаваша та сосисок
24 січня 2024, 12:30Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Якщо у вас є сосиски та лаваш, приготуйте швидкий та поживний сніданок. На все вам потрібно всього 10 хвилин.
Від сосисок у лаваші будуть в захваті не лише діти, а й дорослі. Цей рецепт може стати вашим найулюбленішим.
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Сосиска в лаваші за 5 хвилин
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– лаваш;
– сосиски;
– сир моцарела;
– плавлений сир;
– 1 – 2 яйця;
– паприка, сушена петрушка, сіль до смаку;
– олія.
Приготування:
- Розріжте лаваш на прямокутники під розмір сосисок. Покладіть на кожен по шматочку плавленого сиру.
- Звершу викладіть сосиски та присипте їх натертою моцарелою.
- Скрутіть лаваш у рулетик. Край промажте водою та заліпіть.
- Збийте яйця зі спеціями. Кожен рулет вмочіть у яйця та викладіть на пательню.
- Смажте до рум'яності та подавайте.