Ожина не лише багата на вітаміни, а й надасть унікального ягідного акценту вашим повсякденним стравам. Цей соус точно вартує місця серед ваших запасів. 24 Канал пропонує заготувати його за рецептом порталу Shuba.

Як зробити соус з ожини на зиму?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 12

Інгредієнти:

– 1200 грамів ожини;

– 120 грамів цукру;

– 2 чайні ложки солі;

– 10 гвоздик;

– 1 паличка кориці;

– 15 грамів свіжого кореня імбиру;

– 1 аніс;

– 5 грамів мускатного горіха;

– 2 кардамони;

– 6 горошин запашного перцю;

– 3 горошини чорного перцю;

– 1 червоний перець чилі;

– пів чайної ложки червоного меленого перцю;

– 5 грамів сушеного розмарину;

– 1 чайна ложка крохмалю;

– бальзамічний оцет до смаку.

Приготування:

Свіжу ожину пропустіть через соковижималку. Перелийте сік у каструлю, поставте на плиту та доведіть до кипіння. У процесі знімайте піну, якщо вона з’явиться. Імбир очистіть і натріть на дрібній тертці або подрібніть ножем. Додайте його до гарячого соку разом з усіма спеціями та прянощами (окрім крохмалю). Варіть суміш на повільному вогні, постійно помішуючи, близько 30 хвилин. Потім процідіть соус через дрібне сито або марлю, щоб прибрати залишки спецій, і поверніть рідину на плиту. У склянці розведіть крохмаль двома чайними ложками води кімнатної температури. Влийте розчин у гарячий сік, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Проваріть ще 2 – 3 хвилини, доки соус трохи не загусне та не стане схожим на желе за консистенцією. Готовий соус розлийте по стерильних банках, накрийте стерилізованими кришками, переверніть догори дном і вкутайте теплою ковдрою. Залиште до повного охолодження, після чого зберігайте в прохолодному місці.

А ще вам може сподобатися простий рецепт ожинового соусу з TikTok viktoria.panasiuk. Він ще простіший у виконанні та дарує не менш витончений результат.

Як зробити ожиновий соус: відео

