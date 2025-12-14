Пампухи завжди з’являлися на столі гарячими, щедро посипаними цукровою пудрою, і зникали миттєво, повідомляє 24 Канал з посиланням на yuliia senych. Добрі пампухи мають бути легкими, мов повітря, і саме за цю ніжність їх так чекають на Різдво з року в рік.
Як приготувати різдвяні пампухи?
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів молока;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 2 яєчні жовтки;
– приблизно 500 грамів борошна;
– 1 столова ложка горілки;
– 50 грамів вершкового масла;
– 50 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– цедра цитрусових до смаку;
для начинки:
– мак до смаку;
– густий малиновий джем до смаку;
для смаження:
– приблизно 500 мілілітрів олії.
Як приготувати смачні різдвяні пампухи: дивіться відео
Приготування:
- У ледь теплому молоці розчиніть дріжджі, додайте цукор, ванільний цукор та сіль.
- Вмішайте жовтки, м’яке вершкове масло, олію та горілку.
- За бажанням натріть цедру цитрусових і добре перемішайте масу до однорідності.
- Просійте борошно та замісіть м’яке, еластичне тісто.
- Перекладіть його в посуд, змащений олією, накрийте й залиште підходити на 1,5 – 2 години.
- Тісто обімніть і поділіть на однакові частини – має вийти приблизно 10 – 12 пампухів.
- Кожен шматочок розплескайте руками, викладіть начинку та ретельно защипніть краї.
- Перекладіть заготовки на поверхню, змащену олією, накрийте рушником і залиште ще на 15 хвилин.
- Смажте пампухи у великій кількості олії на повільному вогні по 4 – 5 хвилин з кожного боку, доки вони не стануть рівномірно золотистими.
- Начинки не кладіть забагато й не формуйте надто товсті пампухи – так вони добре просмажаться і вийдуть ніжними всередині.
Для чого у тісто додавати горілку?
Горілка у випічці виконує роль природного розпушувача, пише "Видавництво Старого Лева". Усього одна ложка цього інгредієнта робить смак тіста виразнішим, а саму випічку – більш вдалою.
Вона покращує структуру булочок, допомагає їм рівномірно пропікатися та надає готовим виробам приємну, хрустку скоринку.
