Пампухи завжди з’являлися на столі гарячими, щедро посипаними цукровою пудрою, і зникали миттєво, повідомляє 24 Канал з посиланням на yuliia senych. Добрі пампухи мають бути легкими, мов повітря, і саме за цю ніжність їх так чекають на Різдво з року в рік.

Як приготувати різдвяні пампухи?

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів молока;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 2 яєчні жовтки;

– приблизно 500 грамів борошна;

– 1 столова ложка горілки;

– 50 грамів вершкового масла;

– 50 грамів цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– цедра цитрусових до смаку;

для начинки:

– мак до смаку;

– густий малиновий джем до смаку;

для смаження:

– приблизно 500 мілілітрів олії.

Як приготувати смачні різдвяні пампухи: дивіться відео

Приготування:

У ледь теплому молоці розчиніть дріжджі, додайте цукор, ванільний цукор та сіль. Вмішайте жовтки, м’яке вершкове масло, олію та горілку. За бажанням натріть цедру цитрусових і добре перемішайте масу до однорідності. Просійте борошно та замісіть м’яке, еластичне тісто. Перекладіть його в посуд, змащений олією, накрийте й залиште підходити на 1,5 – 2 години. Тісто обімніть і поділіть на однакові частини – має вийти приблизно 10 – 12 пампухів. Кожен шматочок розплескайте руками, викладіть начинку та ретельно защипніть краї. Перекладіть заготовки на поверхню, змащену олією, накрийте рушником і залиште ще на 15 хвилин. Смажте пампухи у великій кількості олії на повільному вогні по 4 – 5 хвилин з кожного боку, доки вони не стануть рівномірно золотистими. Начинки не кладіть забагато й не формуйте надто товсті пампухи – так вони добре просмажаться і вийдуть ніжними всередині.

Для чого у тісто додавати горілку?

Горілка у випічці виконує роль природного розпушувача, пише "Видавництво Старого Лева". Усього одна ложка цього інгредієнта робить смак тіста виразнішим, а саму випічку – більш вдалою.

Вона покращує структуру булочок, допомагає їм рівномірно пропікатися та надає готовим виробам приємну, хрустку скоринку.

