Завдяки цьому кожен шматочок виходить насиченим, ароматним і святковим. Навіть якщо ви раніше не готували ані чизкейк, ані гарбузовий пиріг, цей рецепт буде вам під силу, інформує 24 Канал з посиланням на The kitchn.

Як приготувати гарбузовий чизкейк

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 склянки пюре з гарбуза;

– 700 грамів жирного кисломолочного сиру;

– 200 грамів сметани;

– 75 грамів цукру;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– ванільний екстракт, кориця, гвоздика, бодян, кардамон до смаку;

– 4 великі яйця;

– 2 жовтки;

– упаковка крекерів чи сухого печива;

– 100 грамів масла.

Приготування:

Подрібніть крекери у кухонному комбайні, змішайте з розтопленим маслом, частиною цукру і дрібкою солі. Розподіліть масу по дну форми та злегка підрум’яньте в духовці. Збийте м’який вершковий сир з рештою цукру, сметаною та кукурудзяним крохмалем до легкості й однорідності. Додайте гарбузове пюре, спеції та ваніль. Потім по одному введіть яйця та жовтки. Добре перемішайте. Перелийте начинку на основу. Поставте форму у гарячу водяну баню та випікайте приблизно 70 хвилин – начинка має майже застигнути. Потім вимкніть духовку та залиште чизкейк всередині на годину. Далі дістаньте, дайте охолонути ще годину й поставте в холодильник. Перед подачею дайте десерту настоятися щонайменше добу.

Що приготувати з гарбуза / Фото Freepic

Поради для бездоганного гарбузового чизкейку

Добре збийте вершковий сир із цукром. Маса має бути світлою, пухкою та абсолютно однорідною. Обов’язково зчищайте сир зі стінок миски, щоб уникнути грудочок – це гарантує шовковисту текстуру.

Маса має бути світлою, пухкою та абсолютно однорідною. Обов’язково зчищайте сир зі стінок миски, щоб уникнути грудочок – це гарантує шовковисту текстуру. Використовуйте водяну баню. Ця техніка забезпечує рівномірне та м’яке нагрівання, завдяки чому начинка не "зсідається" і виходить кремовою. Чизкейк – це по суті заварний крем, тому бань-марі дає найкращий результат.

Ця техніка забезпечує рівномірне та м’яке нагрівання, завдяки чому начинка не "зсідається" і виходить кремовою. Чизкейк – це по суті заварний крем, тому бань-марі дає найкращий результат. Охолоджуйте повільно. Хоч інструкція й виглядає незвично, але повільне охолодження в духовці протягом години дозволяє начинці допектися ніжно та уникнути різкого осідання. Це також допомагає мінімізувати появу тріщин.

Як вибрати правильний гарбуз?

Це обов'язково має бути цукровий сорт гарбуза, радить портал Pysznosci. Найкраще підходять маленькі гарбузи з тонкою шкіркою та солодкою, гладкою м’якоттю.

Уникайте плодів з м’якими ділянками, адже вони не підходять приготування їжі. Памʼятайте, що саме від вдалого вибору інгредієнтів залежить велика частина результату.

