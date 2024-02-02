Смачні млинці на воді: ви здивуєтеся, наскільки їх просто готувати

2 лютого 2024, 15:02
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Джерело:

Shuba

Тоненькі млинці з джемом чи сметаною – ідеальне рішення для сніданку чи перекусу. Окрім цього, їх дуже просто готувати.

Проте не варто забувати, що дріжджі люблять тепло, тишу та відсутність протягів. А млинці – дуже гарячу пательню.

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Рецепт млинців на воді

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 20 грамів пресованих дріжджів;
– 850 мілілітрів теплої води;
– 3 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 столові ложки цукру.

Приготування:

  1. Змішайте в глибокій мисці борошно, дріжджі, цукор та сіль. Поступово влийте 500 мілілітрів теплої води. Перемішайте вінчиком, щоб не було грудочок.
  2. Додайте олію та решту води. Замісіть тісто міксером. Миску накрийте рушником та поставте в тепле місце на 50 – 60 хвилин.
  3. Змастіть пательню олією та розігрійте її на маленькому вогні. Коли олія зашипить, вилийте частину тіста на пательню та рівномірно розподіліть його, обертаючи та нахиляючи її.
  4. Накрийте пательню кришкою на 15 секунд. Далі переверніть млинець лопаткою та просмажте 30 секунд уже без кришки. Знову переверніть і ще 30 секунд просмажте.
  5. Відправте готовий млинець на тарілку та за бажанням трохи змастіть його маслом.

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Автор: Ольга Котів