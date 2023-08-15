Перед початком будь-якої роботи, потрібно підготувати всі продукти, простерилізувати банки, кришки. Але часом буває, що все згідно з рецептом, а закрутка зіпсувалася чи "вистрілила". Щоб більше не допускати помилок, радимо дотримуватися простих, але дієвих порад.

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Не використовуйте пошкоджені овочі та фрукти

Продукти для консервації потрібно відбирати особливо ретельно, як і мити. Обирайте лише свіжі, щільні, не перестиглі і не покусані комахами плоди, на яких немає дефектів: цвілі, темних плям і вм'ятин. Зрізана зіпсована частина овоча чи фрукта може зіпсувати працю та решту інгредієнтів.

Недостатньо стерильна тара

Недостатньо просто стерилізувати банки, їх треба оглянути на предмет відколів і тріщин, вибрати цілі, добре вимити. Стерилізувати їх потрібно у розігрітій до 130 градусів духовці близько 30 хвилин, або поставити банки у каструлю з киплячою водою шийкою вниз на 15 хвилин.

Неякісні кришки

Здавалося б, що кришки не псуються та не можуть нашкодити. Пам'ятайте, якщо кришки лежать більш як пів року, гумка всередині може втратити еластичність. Також перед роботою прокип'ятіть кришки протягом 3 – 5 хвилин.

Погано закрита банка

Консервація може вибухнути, якщо її кришку недостатньо закрутили або, навпаки, трохи перестаралися у цьому. Також герметичності не буде, якщо на кришці немає спеціального гумового кільця.

Сіль

Сіль з великим вмістом йоду може призвести до потемнішання продуктів консервування. Використовуйте звичайну.