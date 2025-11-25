Лазанья на пательні може стати справжнім порятунком, коли потрібно швидко подати до столу смачну страву на всю сімʼю. Для таких випадків 24 Канал пропонує зберегти рецепт порталу Cookpad.

Як приготувати лазанью на пательні?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів фаршу;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 100 грамів томатного соусу або томатів у власному соку;

– 250 мілілітрів води;

– 100 грамів вершків (20%);

– 200 грамів сиру;

– 1 зубчик часнику;

– спеції, прованські трави, сіль та перець до смаку.

Легко і дуже смачно / Фото Pixabay

Приготування:

Моркву та цибулю підсмажте до м’якості. Перекладіть їх у форму для запікання, додайте фарш, пропущений через прес часник, томатний соус або подрібнені томати, воду та спеції. Ретельно перемішайте, розбиваючи шматочки фаршу. Викладіть пасту. Якщо немає листів для лазаньї, підійде й коротка, головне, щоб вона була повністю занурена в соус. Залийте вершками та поставте у духовку, розігріту до 180 градусів, на 45 – 50 хвилин. Дістаньте, посипте тертим сиром і запікайте ще приблизно 5 хвилин, щоб утворилася апетитна скоринка.

Секрет, який варто знати усім

Ви можете зробити вашу лазанью ще смачнішою. Усе, що потрібно зробити – додати до фаршу трішки молока, розповідає портал Shuba.

Також зверніть увагу на сир, який буде "родзинкою" вашої страви. Він повинен не лише легко плавитися, а й бути солоним, щоб стати яскравим акцентом.

