Ніжне суфле й шоколадна глазур – це ідеальний солодкий дует, який знайомий усім з самого малечку. 24 Канал пропонує подарувати собі свято з легким рецептом порталу Moje gotowanie.
Як приготувати торт "Пташине молоко"?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 мілілітрів молока;
– 80 грамів манної крупи;
– 1 чайна ложка цедри лимона;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 40 грамів вершкового масла;
– 120 грамів згущеного молока;
– 10 грамів желатину;
– 50 мілілітрів води;
– 12 штук шоколадного печива;
– 50 грамів чорного шоколаду;
– 1 столова ложка рослинної олії.
Ніжний та витончений десерт без зусиль / Фото GialloZafferano
Приготування:
- Спочатку замочіть желатин у холодній воді та залиште набухати.
- У сотейнику підігрійте молоко, додайте манку та цедру лимона (або ваніль). Постійно помішуйте, поки маса не стане густою й однорідною.
- Додайте масло, а потім – желатин, добре розмішуючи до повного розчинення. Наприкінці введіть згущене молоко.
- Форму застеліть плівкою, викладіть шар шоколадного печива, залийте теплим кремом і накрийте другим шаром печива.
- Поставте в холодильник на 2 – 3 години. Для глазурі нагрійте шоколад з молоком і краплею олії, перемішайте до гладкості.
- Злегка остудіть, покрийте торт і знову охолодіть. Коли глазур застигне, дістаньте десерт із форми, тоді можна подавати.
Секрет кондитерів
Замість желатину можна використати агар-агар. Це рослинний загущувач, який надає суфле бажаної еластичності, діляться користувачі на Reddit.
Окрім того, з цим інгредієнтом торт довше тримає форму без холодильника – ідеально для святкового застілля чи дружніх посиденьок.
