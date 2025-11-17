Ніжне суфле й шоколадна глазур – це ідеальний солодкий дует, який знайомий усім з самого малечку. 24 Канал пропонує подарувати собі свято з легким рецептом порталу Moje gotowanie.

Як приготувати торт "Пташине молоко"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 400 мілілітрів молока;

– 80 грамів манної крупи;

– 1 чайна ложка цедри лимона;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 40 грамів вершкового масла;

– 120 грамів згущеного молока;

– 10 грамів желатину;

– 50 мілілітрів води;

– 12 штук шоколадного печива;

– 50 грамів чорного шоколаду;

– 1 столова ложка рослинної олії.

Ніжний та витончений десерт без зусиль / Фото GialloZafferano

Приготування:

Спочатку замочіть желатин у холодній воді та залиште набухати. У сотейнику підігрійте молоко, додайте манку та цедру лимона (або ваніль). Постійно помішуйте, поки маса не стане густою й однорідною. Додайте масло, а потім – желатин, добре розмішуючи до повного розчинення. Наприкінці введіть згущене молоко. Форму застеліть плівкою, викладіть шар шоколадного печива, залийте теплим кремом і накрийте другим шаром печива. Поставте в холодильник на 2 – 3 години. Для глазурі нагрійте шоколад з молоком і краплею олії, перемішайте до гладкості. Злегка остудіть, покрийте торт і знову охолодіть. Коли глазур застигне, дістаньте десерт із форми, тоді можна подавати.

Секрет кондитерів

Замість желатину можна використати агар-агар. Це рослинний загущувач, який надає суфле бажаної еластичності, діляться користувачі на Reddit.

Окрім того, з цим інгредієнтом торт довше тримає форму без холодильника – ідеально для святкового застілля чи дружніх посиденьок.

