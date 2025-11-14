Торт без борошна та цукру – чудовий варіант для тих, хто хоче споживати менше калорій й при цьому не відмовлятися від улюблених смаків. Він підходить і дорослим, і дітям, інформує 24 Канал з посиланням на Prakty kulinarni.

Як приготувати торт без борошна та цукру?

Час : 20 хвилин + 1,5 години

: 20 хвилин + 1,5 години Порцій: 8

Насолода без зайвих калорій / Фото Smaker

Інгредієнти:

тісто:

– 700 грамів гарбуза;

– 150 грамів пшоняної крупи;

– паличка кориці;

– 70 грамів фініків;

– 800 мілілітрів води;

– 2 столові ложки арахісового масла;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 4 яйця;

– 100 мілілітрів молока;

– 3 столові ложки какао;

для крему:

– 300 грамів вершкового сиру для канапок;

– 2 столові ложки кленового сиропу;

– цедра 1 апельсина.

Приготування:

Гарбуз нарізаємо та запікаємо 35 хвилин при 180 градусах. Пшоняну кашу висипаємо у каструлю, додаємо корицю, фініки, заливаємо водою та варимо 15 хвилин. Готову кашу перекладаємо у блендер (корицю забираємо), додаємо гарбуз, арахісове масло, яйця, молоко та розпушувач. Перебиваємо до однорідності. 2/3 маси виливаємо у форму. До того, що залишилося у блендері, додаємо какао та ще раз збиваємо. Докладаємо тісто у форму. Випікаємо 50 хвилин при 180 градусах. Готуємо крем. Сир поливаємо кленовим сиропом, додаємо цедру та ретельно перемішуємо. Наносимо крем на торт. Зверху можна прикрасити горіхами або цукатами.

Як вибрати правильний гарбуз для торта?

Це має бути цукровий сорт гарбузі, пише The kitchn. Найкраще підходять маленькі гарбузи з тонкою шкіркою та солодкою, гладкою м’якоттю.

Уникайте плодів з м’якими ділянками, вони не підходять приготування їжі. Памʼятайте, що саме від вдалого вибору інгредієнтів залежить половина результату.

