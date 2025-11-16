Зима – це той період, коли макова начинка стає справжньою королевою смаколиків. Пляцок "Білочка" є в записнику кожної досвідченої господині та зможе вразити навіть найвибагливіших гостей, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Львівські пляцки".

Читайте також Простішого шедевра вже не створиш: огіркові рулетики з шинкою та сиром на свята

Як приготувати пляцок "Білочка"?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 12

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– пачка масла;

– 3 жовтки;

– склянка цукру;

– 1 столова ложка розпушувача;

– 4 чайні ложки сметани;

макова начинка:

– 1,5 склянки готового маку;

– 1 склянка цукру;

– 50 грамів масла;

– 2 яйця;

– 1 столова ложка крохмалю;

сирна начинка:

– 800 грамів перемеленого домашнього сиру;

– 50 грамів масла;

– склянка цукру;

– 4 жовтки;

– 1 столова ложка крохмалю;

– пакетик ванільного цукру.

Як легко приготувати пляцок "Білочка": дивіться відео

Приготування:

Спочатку з’єднайте всі складники для тіста, замісіть його до однорідності та поділіть на дві рівні частини. Один пласт буде з маковою начинкою, а другий – із сирною. Приготуйте макову масу, ретельно змішавши всі потрібні інгредієнти. Першу частину тіста розкачайте, покладіть на деко, вистелене пергаментом, рівномірно розподіліть по ній макову начинку та запікайте приблизно 30 хвилин при температурі 180 градусів. Далі підготуйте сирну начинку: жовтки збийте з цукром, додайте сир, розтоплене масло та крохмаль. Окремо збийте білки та обережно введіть їх у сирну масу. Другий корж випікайте з цією начинкою близько 40 хвилин за такої самої температури. Після цього приготуйте заварний крем з пудингу або на основі крохмалю та борошна. Збирайте пляцок таким чином: внизу розмістіть сирний корж, щедро змастіть його кремом і накрийте маковим. Поверхню залийте розтопленим шоколадом або зробіть декоративну шоколадну сіточку.

Зверніть увагу!



Заварний крем краще приготувати із запасом, адже таким чином ви можете щедро покрити боки пляцка. Це додасть йому не лише кращого естетичного вигляду, а й зробить смак куди насиченішим, радить портал "Пляшка".



І не забувайте головне правило: чим довше пляцок стоїть у холодильнику, тим глибший його смак, тому найкраще готувати його за день-два до свята.

Що ще святкового приготувати?