Домашня ковбаса – ще смачніша, ніж магазинна. І її видів є безліч.

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Види ковбас та як їх готувати

За найпростішою класифікацією розрізняють копчену і варену ковбасу. Саме копчення відрізняється не лише рецептами, але і способами обробки димом. Тому копчена ковбаса має свої підвиди.

Ковбаса варено-копчена . Копчено-варена ковбаса зазвичай має приємний смак, м'яку консистенцію та аромат. Таку ковбасу відправляють варити безпосередньо перед процесом копчення, а не після. Завдяки цьому вона стає м'якою. В її складі не лише дрібно нарубаний фарш, але і більші шматочки м'яса. Натуральні продукти містять шпик і молоко. Для зменшення вартості виробництва їх інколи замінюють на сою і сухий порошок. Термін зберігання варено-копченої ковбаси – до 15 днів.

. Копчено-варена ковбаса зазвичай має приємний смак, м'яку консистенцію та аромат. Таку ковбасу відправляють варити безпосередньо перед процесом копчення, а не після. Завдяки цьому вона стає м'якою. В її складі не лише дрібно нарубаний фарш, але і більші шматочки м'яса. Натуральні продукти містять шпик і молоко. Для зменшення вартості виробництва їх інколи замінюють на сою і сухий порошок. Термін зберігання варено-копченої ковбаси – до 15 днів. Ковбаса напівкопчена . Завдяки тому, що перед варінням ковбасу обсмажують, у неї змінюються деякі властивості. Зокрема, збільшується термін зберігання та зменшується температурна втрата ваги. Однак додаткові витрати на виробництво збільшують вартість кінцевого продукту.

. Завдяки тому, що перед варінням ковбасу обсмажують, у неї змінюються деякі властивості. Зокрема, збільшується термін зберігання та зменшується температурна втрата ваги. Однак додаткові витрати на виробництво збільшують вартість кінцевого продукту. Ковбаса сирокопчена. Ковбаса сирокопчена більш відома, як ковбаса твердого копчення. В рецепті її приготування не передбачена обробка високою температурою ні до копчення, ні під час нього. Ковбасний фарш готується до обробки димом методом зневоднення. На це може піти кілька тижнів. Продукт виходить висококалорійним, з великим вмістом вітамінів і корисних речовин. Така ковбаса довго зберігається за умови дотримання всіх вимог.

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