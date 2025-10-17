Маринований болгарський перець по-корейськи чудово себе покаже не лише на буденному, а й на святковому столі. Ця закуска завжди збагачує смак страв та викликає подив і захоплення, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
Читайте також https://smachnonews.24tv.ua/pidliva-bilih-gribiv-retsept-yak-prigotuvati-smachnu-pidlivu_n2933185
Який перець обрати для закрутки?
Для цієї закрутки чудово підійдуть сорти "Болгарський" та "Куба", хоча поціновувачі пекельної пікантності можуть навіть поекспериментувати з "Чилі", діляться користувачі мережі Reddit.
Як зробити перець по-корейськи?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів червоного болгарського перцю;
– 1 морква;
– 2 червоні цибулі;
– 4 зубчики часнику;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1,5 столової ложки олії;
– 1 столова ложка яблучного оцту;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 1 чайна ложка цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 столова ложка білого кунжуту;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Болгарський перець добре вимийте й обсушіть. Розріжте навпіл, видаліть насіння та серцевину.
- Потім наріжте його тонкою соломкою завтовшки приблизно 5 – 7 міліметрів.
- Моркву очистіть і натріть на тертці для корейської моркви, а червону цибулю поріжте тоненькими півкільцями.
- У глибокій мисці змішайте соєвий соус, коріандр, цукор, оцет, олію, мелений чорний перець, подрібнений часник і трохи солі до смаку.
- Покладіть у миску всі підготовлені овочі, полийте ароматною заправкою та додайте кунжут.
- Накрийте салат тарілкою, зверху поставте невеликий гніт і приберіть у холодильник на 4 – 5 годин, а найкраще залишити на ніч.
- Перед подачею зніміть гніт і ретельно перемішайте салат, щоб усі овочі просочилися соком і спеціями.
- Закрийте у стерилізовані банки та зберігайте поруч з іншою консервацією.
Смачного!
Яка закрутка приємно здивує?
- Солодкі мариновані огірочки можуть стати для вас новим відкриттям.
- А ще варто заквасити помідори, які прийдуть на допомогу під час відключень світла.