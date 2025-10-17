Маринований болгарський перець по-корейськи чудово себе покаже не лише на буденному, а й на святковому столі. Ця закуска завжди збагачує смак страв та викликає подив і захоплення, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Який перець обрати для закрутки?

Для цієї закрутки чудово підійдуть сорти "Болгарський" та "Куба", хоча поціновувачі пекельної пікантності можуть навіть поекспериментувати з "Чилі", діляться користувачі мережі Reddit.

Як зробити перець по-корейськи?

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 400 грамів червоного болгарського перцю;
– 1 морква;
– 2 червоні цибулі;
– 4 зубчики часнику;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1,5 столової ложки олії;
– 1 столова ложка яблучного оцту;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 1 чайна ложка цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 столова ложка білого кунжуту;
– чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. Болгарський перець добре вимийте й обсушіть. Розріжте навпіл, видаліть насіння та серцевину.
  2. Потім наріжте його тонкою соломкою завтовшки приблизно 5 – 7 міліметрів.
  3. Моркву очистіть і натріть на тертці для корейської моркви, а червону цибулю поріжте тоненькими півкільцями.
  4. У глибокій мисці змішайте соєвий соус, коріандр, цукор, оцет, олію, мелений чорний перець, подрібнений часник і трохи солі до смаку.
  5. Покладіть у миску всі підготовлені овочі, полийте ароматною заправкою та додайте кунжут.
  6. Накрийте салат тарілкою, зверху поставте невеликий гніт і приберіть у холодильник на 4 – 5 годин, а найкраще залишити на ніч.
  7. Перед подачею зніміть гніт і ретельно перемішайте салат, щоб усі овочі просочилися соком і спеціями.
  8. Закрийте у стерилізовані банки та зберігайте поруч з іншою консервацією.

Смачного!

Яка закрутка приємно здивує?