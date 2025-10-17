Маринований болгарський перець по-корейськи чудово себе покаже не лише на буденному, а й на святковому столі. Ця закуска завжди збагачує смак страв та викликає подив і захоплення, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Читайте також https://smachnonews.24tv.ua/pidliva-bilih-gribiv-retsept-yak-prigotuvati-smachnu-pidlivu_n2933185

Який перець обрати для закрутки?



Для цієї закрутки чудово підійдуть сорти "Болгарський" та "Куба", хоча поціновувачі пекельної пікантності можуть навіть поекспериментувати з "Чилі", діляться користувачі мережі Reddit.

Як зробити перець по-корейськи?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів червоного болгарського перцю;

– 1 морква;

– 2 червоні цибулі;

– 4 зубчики часнику;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1,5 столової ложки олії;

– 1 столова ложка яблучного оцту;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 1 чайна ложка цукру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1 столова ложка білого кунжуту;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

Болгарський перець добре вимийте й обсушіть. Розріжте навпіл, видаліть насіння та серцевину. Потім наріжте його тонкою соломкою завтовшки приблизно 5 – 7 міліметрів. Моркву очистіть і натріть на тертці для корейської моркви, а червону цибулю поріжте тоненькими півкільцями. У глибокій мисці змішайте соєвий соус, коріандр, цукор, оцет, олію, мелений чорний перець, подрібнений часник і трохи солі до смаку. Покладіть у миску всі підготовлені овочі, полийте ароматною заправкою та додайте кунжут. Накрийте салат тарілкою, зверху поставте невеликий гніт і приберіть у холодильник на 4 – 5 годин, а найкраще залишити на ніч. Перед подачею зніміть гніт і ретельно перемішайте салат, щоб усі овочі просочилися соком і спеціями. Закрийте у стерилізовані банки та зберігайте поруч з іншою консервацією.

Смачного!

Яка закрутка приємно здивує?