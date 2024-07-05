Улюблена страва мільйонів: приготуйте кабачкові оладки по-новому

Кабачкові оладки, мабуть, люблять усі. Спробуйте приготувати їх за цим рецептом.

Такі оладки чудово згодяться для швидкого перекусу. Вони ідеально смакують зі сметаною.

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Кабачкові оладки

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 5

– 500 грамів кабачків;– 250 грамів борошна;– 2 яйця;– 50 мілілітрів олії;– 100 грамів сметани;– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Кабачки помийте, після чого почистьте від шкірки й серцевини. Натріть на середній терці та додайте сіль. Залиште на 10 хвилин, злийте зайву рідину та промокніть паперовим рушником. Додайте борошно, яйця, перець і перемішайте. Добре розігрійте пательню з олією. Накладайте масу, формуючи оладки. Обсмажуйте з двох боків до золотистого кольору. Викладайте готові кабачкові оладки на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавайте гарячими зі сметаною.