Улюблена страва мільйонів: приготуйте кабачкові оладки по-новому

5 липня 2024, 14:59
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Джерело:

Shuba

Кабачкові оладки, мабуть, люблять усі. Спробуйте приготувати їх за цим рецептом.

Такі оладки чудово згодяться для швидкого перекусу. Вони ідеально смакують зі сметаною.

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Кабачкові оладки

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 5
Інгредієнти:
– 500 грамів кабачків;
– 250 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 50 мілілітрів олії;
– 100 грамів сметани;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Кабачки помийте, після чого почистьте від шкірки й серцевини. Натріть на середній терці та додайте сіль. Залиште на 10 хвилин, злийте зайву рідину та промокніть паперовим рушником.
  2. Додайте борошно, яйця, перець і перемішайте.
  3. Добре розігрійте пательню з олією. Накладайте масу, формуючи оладки. Обсмажуйте з двох боків до золотистого кольору.
  4. Викладайте готові кабачкові оладки на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавайте гарячими зі сметаною.
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Автор: Ольга Котів