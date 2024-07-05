Улюблена страва мільйонів: приготуйте кабачкові оладки по-новому
5 липня 2024, 14:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Кабачкові оладки, мабуть, люблять усі. Спробуйте приготувати їх за цим рецептом.
Такі оладки чудово згодяться для швидкого перекусу. Вони ідеально смакують зі сметаною.
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Кабачкові оладки
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 5
– 500 грамів кабачків;
– 250 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 50 мілілітрів олії;
– 100 грамів сметани;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Кабачки помийте, після чого почистьте від шкірки й серцевини. Натріть на середній терці та додайте сіль. Залиште на 10 хвилин, злийте зайву рідину та промокніть паперовим рушником.
- Додайте борошно, яйця, перець і перемішайте.
- Добре розігрійте пательню з олією. Накладайте масу, формуючи оладки. Обсмажуйте з двох боків до золотистого кольору.
- Викладайте готові кабачкові оладки на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавайте гарячими зі сметаною.