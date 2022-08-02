Желатин – це суміш білків і пептидів. Його отримують шляхом часткового гідролізу колагену, отриманого з кісток, хрящів і шкіри тварин. Для того, щоб страви з желатином вийшли ідеальними, слід дотримуватися кількох правил.
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Часто причиною проблем з желатином є його неправильне розчинення або використання в десерті фруктів, ферменти яких перешкоджають його застиганню. До них відносять ківі, інжир, папая, манго.
Топова страва української кухні / Фото authentic ukraine
Як з'єднати розчинений желатин з іншими продуктами/масами?
Температура інгредієнтів по можливості (за винятком, наприклад, збитих вершків) повинна бути кімнатної температури. Взяті прямо з холодильника, вони будуть холодними, додавши в таку масу желатин, буде створено різкий температурний перепад. Желатин не розподілиться рівномірно, і страва, особливо десерт, може не вийти або утворяться грудочки.
Розчиненому желатину не можна давати охолонути, адже при охолодженні, а потім у додаванні в масу він відразу почне густіти.
Уникаємо помилок / Фото pexels
Чому страва не застигає?
Занадто мала порція желатину щодо кількості маси або рідини. Важливо не додавати желатин "на око", а дотримуватися рекомендованих на упаковці пропорцій.
Універсальний рецепт
- Порошок желатину краще помістити в миску або низький стакан і замочити в невеликій кількості прохолодної води. Кількох столових ложок достатньо, щоб желатин повністю занурився.
- Відставляємо на 10 – 12 хвилин, щоб набухло.
- Наступним кроком буде нагрівання желатину. Робити це можна в мікрохвильовій печі або в каструлі прямо на плиті. Особливо рекомендуємо приготувати желатин на водяній бані. Це забезпечить поступовий нагрів без різких перепадів температури. Його не можна кип'ятити, через те, що він втратить свої желеутворювальні властивості. Харчовий желатин достатньо розчинити при 50 градусів.
- Продукт готовий до подальших кулінарних маніпуляцій. Не зволікайте з цим, тому що холодний желатин погано розтікається по масі.