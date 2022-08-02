Желатин – це суміш білків і пептидів. Його отримують шляхом часткового гідролізу колагену, отриманого з кісток, хрящів і шкіри тварин. Для того, щоб страви з желатином вийшли ідеальними, слід дотримуватися кількох правил.

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Часто причиною проблем з желатином є його неправильне розчинення або використання в десерті фруктів, ферменти яких перешкоджають його застиганню. До них відносять ківі, інжир, папая, манго.

Топова страва української кухні / Фото authentic ukraine

Як з'єднати розчинений желатин з іншими продуктами/масами?

Температура інгредієнтів по можливості (за винятком, наприклад, збитих вершків) повинна бути кімнатної температури. Взяті прямо з холодильника, вони будуть холодними, додавши в таку масу желатин, буде створено різкий температурний перепад. Желатин не розподілиться рівномірно, і страва, особливо десерт, може не вийти або утворяться грудочки.

Розчиненому желатину не можна давати охолонути, адже при охолодженні, а потім у додаванні в масу він відразу почне густіти.

Уникаємо помилок / Фото pexels

Чому страва не застигає?

Занадто мала порція желатину щодо кількості маси або рідини. Важливо не додавати желатин "на око", а дотримуватися рекомендованих на упаковці пропорцій.

Універсальний рецепт