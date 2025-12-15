Домашня суміш спецій готується за кілька хвилин, зате працює краще за будь-які готові пакети з магазину, інформує 24 Канал з посиланням на TikTok o_gorodnik. А найголовніше – ви точно будете впевнені в кожному інгредієнті.

Як приготувати домашню приправу?

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти (на баночку приблизно 120 грамів):

– 4 столові ложки солодкої паприки або копченої паприки;

– 2 столові ложки сушеного гранульованого часнику;

– 1 столова ложка сушеного орегано;

– 1 столова ложка куркуми;

– 1 столова ложка меленого чорного перцю;

– 2 столові ложки солі;

– пів столової ложки цукру;

додатково (за бажанням):

– 2 столові ложки сушеної гранульованої цибулі;

– 1 столова ложка сушеного чебрецю.

Приготування:

У мисці змішайте паприку, за бажанням додайте копчену паприку, всипте гранульований сухий часник, куркуму, орегано, сіль, мелений перець та цукор. Усе ретельно перемішайте до однорідності – так виходить ароматна домашня приправа для овочів. Частину приправи відкладіть у баночку для зберігання. Картоплю очистіть, помийте та наріжте на часточки. Перекладіть у миску, додайте кілька чайних ложок приготовленої приправи та добре перемішайте, щоб спеції рівномірно покрили картоплю. Викладіть картоплю на деко в один шар. Поставте в розігріту до 190 градусів духовку та запікайте приблизно 25 хвилин, до рум’яної скоринки. Готову картоплю подавайте гарячою – вона виходить ароматною, м’якою всередині та з насиченим смаком домашньої приправи.

Як роблять гранульований часник?

Процес виготовлення гранульованого часнику починається зі свіжих зубчиків, пише The Spice Way. Їх очищають від шкірки та зневоднюють, щоб видалити всю вологу.

Після сушіння подрібнюють на дрібні гранули. В результаті виходить концентрований продукт, який зберігає насичений смак і додає стравам улюбленого аромату.

