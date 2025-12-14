Коли часу зовсім немає: 4 прості десерти з листкового тіста, які завжди вдаються

back button
Ольга Котів
Основні тези
  • Стаття пропонує чотири швидкі та прості рецепти десертів з листкового тіста, які легко приготувати без особливих зусиль.
  • Ці десерти є ідеальним рішенням для тих, хто має обмежений час, але хоче вразити гостей смачною випічкою всього за 20 – 30 хвилин.
Такі солодощі вам точно сподобаються / Midjourney

Листкове тісто – справжня чарівна паличка для тих, хто хоче швидко приготувати ефектний десерт без зайвих клопотів. Воно універсальне, ніжне і чудово поєднується з ягодами, кремами, фруктами та шоколадом.

А головне – дає змогу створити щось смачне буквально за 20 – 30 хвилин. 24 Канал зібрав чотири дуже прості десерти, які врятують будь-яке застілля і неодмінно сподобаються і дітям, і дорослим.

Швидкий ягідний тарт

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 пласт листкового тіста;
– 300 грамів будь-яких ягід (свіжих чи заморожених);
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка крохмалю.

Приготування:

  1. Рівномірно розподіліть ягоди по центру тіста, залишивши краї на підвертання. Перемішайте їх із цукром та крохмалем.
  2. Підгорніть краї, щоб створити бортик.
  3. Випікайте 25 хвилин при 190°C до готовності тіста.

Хрусткі "вушка" з цукром та корицею

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 пласт листкового тіста;
– 3 – 4 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка кориці.

Приготування:

  1. Розкачайте тісто в прямокутник і рівномірно посипте його сумішшю цукру та кориці.
  2. Загорніть краї до центру та складіть отриманий "рулет" навпіл.
  3. Наріжте на тонкі скибочки та викладіть на деко.
  4. Випікайте 12 – 15 хвилин при 200°C.

Такі "вушка" готуються просто елементарно / Фото Depositphotos

Швидкі слойки з яблуками

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 пласт листкового тіста;
– 2 яблука;
– 2 столові ложки цукру;
– 0,5 чайної ложки кориці;
– 1 яйце.

Приготування:

  1. Наріжте яблука кубиками, змішайте з цукром і корицею.
  2. Тісто поріжте квадратами, у центр покладіть начинку.
  3. Загорніть у трикутники або конвертики.
  4. Змастіть яйцем та випікайте 20 хвилин при 190°C.

Слойки з яблуками сподобаються всім / Фото Depositphotos

Шоколадні рулетики з листкового тіста

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 пласт листкового тіста;
– плитка молочного чи темного шоколаду;
– 1 яйце.

Приготування:

  1. Наріжте шоколад великими прямокутними шматочками.
  2. Оберніть кожен шматочок тістом, формуючи маленькі рулетики.
  3. Викладіть на деко, змастіть яйцем. Випікайте 12 – 14 хвилин при 200°C.

