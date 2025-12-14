Коли часу зовсім немає: 4 прості десерти з листкового тіста, які завжди вдаються

А головне – дає змогу створити щось смачне буквально за 20 – 30 хвилин. 24 Канал зібрав чотири дуже прості десерти, які врятують будь-яке застілля і неодмінно сподобаються і дітям, і дорослим.
Швидкий ягідний тарт
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 пласт листкового тіста;
– 300 грамів будь-яких ягід (свіжих чи заморожених);
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка крохмалю.
Приготування:
- Рівномірно розподіліть ягоди по центру тіста, залишивши краї на підвертання. Перемішайте їх із цукром та крохмалем.
- Підгорніть краї, щоб створити бортик.
- Випікайте 25 хвилин при 190°C до готовності тіста.
Хрусткі "вушка" з цукром та корицею
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 пласт листкового тіста;
– 3 – 4 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка кориці.
Приготування:
- Розкачайте тісто в прямокутник і рівномірно посипте його сумішшю цукру та кориці.
- Загорніть краї до центру та складіть отриманий "рулет" навпіл.
- Наріжте на тонкі скибочки та викладіть на деко.
- Випікайте 12 – 15 хвилин при 200°C.
Такі "вушка" готуються просто елементарно / Фото Depositphotos
Швидкі слойки з яблуками
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 пласт листкового тіста;
– 2 яблука;
– 2 столові ложки цукру;
– 0,5 чайної ложки кориці;
– 1 яйце.
Приготування:
- Наріжте яблука кубиками, змішайте з цукром і корицею.
- Тісто поріжте квадратами, у центр покладіть начинку.
- Загорніть у трикутники або конвертики.
- Змастіть яйцем та випікайте 20 хвилин при 190°C.
Слойки з яблуками сподобаються всім / Фото Depositphotos
Шоколадні рулетики з листкового тіста
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 пласт листкового тіста;
– плитка молочного чи темного шоколаду;
– 1 яйце.
Приготування:
- Наріжте шоколад великими прямокутними шматочками.
- Оберніть кожен шматочок тістом, формуючи маленькі рулетики.
- Викладіть на деко, змастіть яйцем. Випікайте 12 – 14 хвилин при 200°C.
