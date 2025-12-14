Печиво за цим рецептом готується дуже швидко – достатньо лише збити продукти у блендері, сформувати невеличкі заготовки й відправити їх до духовки приблизно на 20 хвилин. Такий смаколик зручно брати з собою на прогулянку або давати дітям як легкий перекус, інформує 24 канал з посиланням на блог Олександри Грех.

Як приготувати печиво без цукру, яєць і молока?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 50 грамів вівсяних пластівців;

– 100 грамів кураги;

– 1 столова ложка олії;

– 0,5 чайної ложки кориці;

– 0,5 банана.

Приготування:

Перекладіть курагу в невелику миску, залийте приблизно 200 мілілітрів окропу й залиште на 10 хвилин, аби вона стала м’якою і краще подрібнювалася. Злийте воду. Наріжте банан на шматочки, відміряйте потрібну кількість вівсянки й підготуйте корицю та олію. Помістіть курагу в чашу блендера та додайте всі інші інгредієнти. Подрібніть до однорідності. Якщо консистенція виходить занадто густою, додайте трохи води, у якій замочувалася курага. Змочіть руки водою і сформуйте невеликі круглі або овальні печивка. Викладіть їх на деко з пергаментом. За бажанням злегка притисніть зверху. Поставте деко в розігріту до 180°C духовку. Випікайте приблизно 15 – 20 хвилин, поки краї злегка не зарум’яняться. Дайте печиву повністю охолонути на решітці – після охолодження воно стане більш стабільним.

Що робити, якщо немає блендера?

Якщо стаціонарного блендера немає, підійде занурювальний. Курагу можна також дрібно нарізати ножем, а банан – розім’яти виделкою, пише Shuba.

Замість пластівців можна використати таку саму кількість вівсяного борошна. Для дітей старшого віку радимо прикрасити печиво подрібненими горішками або кількома пластівцями зверху.

Які ще солодощі можна приготувати?