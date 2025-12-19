Унікальність молдавських вареників ховається у тісті – у цьому рецепт воно робиться з картоплі. Для начинки можна використати печінку, гриби, капусту або сир – усе на ваш розсуд та смакові вподобання, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати молдавські вареники?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 – 5 картоплин;

– 1 яйце;

– пів чайної ложки солі;

– 250 – 270 грамів борошна;

начинка:

– 600 – 800 грамів курячої печінки;

– 2 цибулі;

– 30 грамів вершкового масла

– сіль та перець до смаку;

– 1 – 2 столові ложки олії;

для подачі:

– топлене вершкове масло;

– смажений бекон з цибулею;

– сметана.

Страва, яку обожнюють усі / Фото BBC Food

Приготування:

Відваріть картоплю в мундирі, очистіть її та розімніть у пюре, дайте повністю охолонути. Додайте яйце й сіль, поступово підсипаючи борошно, замісіть м’яке, еластичне тісто й залиште його відпочити на 20 хвилин. Для начинки дрібно наріжте цибулю та обсмажте до м’якості. Додайте печінку, трохи олії, посоліть, поперчіть і готуйте приблизно 10 хвилин. Охолоджену масу подрібніть блендером або пропустіть через м’ясорубку. Тісто тонко розкачайте, виріжте кружечки, викладіть начинку та ретельно защипніть краї. Варіть вареники в підсоленій киплячій воді приблизно 5 хвилин після того, як вони спливуть. Подавайте гарячими з вершковим маслом, підсмаженою цибулею або сметаною.

Як приготувати ідеальну засмажку?

Цибуля – це не просто засмажка, а насичений соус, який повинен покрити кожен вареник. Тут повинен бути ідеальний баланс між текстурою цибулі та жирністю, розповідає портал Beszamel.

Для ідеального результату смажте цибулю в олії та вершковому маслі (порівну). А ще варто додати трішки цукру – карамелізація завжди яскраво підкреслює смак страв.

