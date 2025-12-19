Унікальність молдавських вареників ховається у тісті – у цьому рецепт воно робиться з картоплі. Для начинки можна використати печінку, гриби, капусту або сир – усе на ваш розсуд та смакові вподобання, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
До теми Ідеальний торт на Новий рік: покроковий рецепт чеського медівника "Марленка"
Як приготувати молдавські вареники?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 – 5 картоплин;
– 1 яйце;
– пів чайної ложки солі;
– 250 – 270 грамів борошна;
начинка:
– 600 – 800 грамів курячої печінки;
– 2 цибулі;
– 30 грамів вершкового масла
– сіль та перець до смаку;
– 1 – 2 столові ложки олії;
для подачі:
– топлене вершкове масло;
– смажений бекон з цибулею;
– сметана.
Страва, яку обожнюють усі / Фото BBC Food
Приготування:
- Відваріть картоплю в мундирі, очистіть її та розімніть у пюре, дайте повністю охолонути.
- Додайте яйце й сіль, поступово підсипаючи борошно, замісіть м’яке, еластичне тісто й залиште його відпочити на 20 хвилин.
- Для начинки дрібно наріжте цибулю та обсмажте до м’якості.
- Додайте печінку, трохи олії, посоліть, поперчіть і готуйте приблизно 10 хвилин.
- Охолоджену масу подрібніть блендером або пропустіть через м’ясорубку.
- Тісто тонко розкачайте, виріжте кружечки, викладіть начинку та ретельно защипніть краї.
- Варіть вареники в підсоленій киплячій воді приблизно 5 хвилин після того, як вони спливуть.
- Подавайте гарячими з вершковим маслом, підсмаженою цибулею або сметаною.
Як приготувати ідеальну засмажку?
Цибуля – це не просто засмажка, а насичений соус, який повинен покрити кожен вареник. Тут повинен бути ідеальний баланс між текстурою цибулі та жирністю, розповідає портал Beszamel.
Для ідеального результату смажте цибулю в олії та вершковому маслі (порівну). А ще варто додати трішки цукру – карамелізація завжди яскраво підкреслює смак страв.
Які рецепти варто спробувати?
"Наполеон" з вишнями – це божественний десерт, який точно повинен бути на вашому столі.
А коли часу бракуватиме, на допомогу прийде геніальний рецепт картоплі від Кацуріна та Дорофєєвої.