Саме таку "ліниву картоплю" показали Міша Кацурін і Надя Дорофєєва у Тікток. Мінімум дій – феєричний ефект: на таке спроможні лише справжні майстри.

Як приготувати картоплю у мікрохвильовці?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 3 картоплини;

– 3 столові ложки вершкового масла;

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– 3 столові ложки крем-сиру;

– червона риба до смаку;

– червона ікра до смаку (за бажанням);

– зелена цибуля до смаку.

Готуємо картоплю з Кацуріним та Дорофєєвою: відео

Приготування:

Чисту картоплю проколіть виделкою в кількох місцях, перекладіть на тарілку та поставте в мікрохвильову піч на 6 – 8 хвилин – час залежить від розміру бульби. Дістаньте картоплю, зробіть зверху надріз, викладіть щедру ложку вершкового масла, підсоліть і знову відправте в мікрохвильовку ще на 30 секунд. Після цього додайте крем-сир, викладіть філе червоної риби та посипте дрібно нарізаною цибулею. За бажанням приготуйте делюкс-версію – з додаванням червоної ікри.

Як правильно вибрати картоплю?

Картопля жовтого кольору солодкувата, червона має делікатний смак, не розсипається, пише Kruchkov. Білі сорти більш насичені крохмалем, швидко розварюється та соковита.

