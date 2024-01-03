Ваше життя поділиться на до та після: готуємо Біг Мак з лаваша, який розірвав інстаграм
3 січня 2024, 12:50Читать новость на русском
Джерело:kruchkov.food
Аналог Біг Мака можна зробити вдома. Ба більше, він готуватиметься лічені хвилини.
Цей рецепт просто розірвав мережу. Лише в інстаграмі він зібрав майже 60 тисяч лайків.
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Рецепт Біг Маку в лаваші
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 круглі лаваші;
– 300 грамів яловичого фаршу;
– упаковка плавленого сиру скибками;
– капуста чи пекінка до смаку.
Соус:
– 1 столова ложка гірчиці;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 столова ложка кетчупу;
– 1 – 2 солоні огірки.
Приготування:
- Додайте до фаршу сіль та перець до смаку.
- Рівномірно розподіліть частину фаршу по круглому лавашу. Якщо у вас квадратний чи прямокутний лаваш виріжте з нього коло розміром з вашу пательню.
- Відправте лаваш смажитися на суху пательню. Кладіть стороною з фаршем.
- Тим часом замість соус. Змішайте гірчицю, майонез, кетчуп та подрібнені огірки.
- Коли фарш приготується, переверніть лаваш, щоб він підрум'янився з іншого боку.
- На фарш покладіть 2 скибки сиру, нашатковану капусту та соус.
- Загорніть лаваш в рулет, переверніть на інший бік і злегка підсмажте.