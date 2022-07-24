Макарони за цим рецептом можна приготувати будь-які: спагеті, тальятеле, пенне чи ріжки. Щодо вибору рибної консерви, все теж залежить від смаків та доступності: лосось, тунець, сайра чи макрель. З будь-яким з цих інгредієнтів страва буде смачною та ситною.

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Якщо у вас не має рибної консерви – не біда. Візьміть куряче м'ясо та додайте його до страви. Також з макаронів можна приготувати швидку страву італійської кухні – аліо-оліо.

Рецепт макаронів з консервованими томатами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– будь-які макарони;

– 2 зубчики часнику;

– 1 банка консервованих томатів;

– 1 банка рибних консервів;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– будь-яка зелень;

– сіль.

Приготування:

Відваріть макарони у киплячій підсоленій воді 8 – 10 хвилин, або згідно з вказівками на упаковці.

Очистьте та роздушіть лезом ножа 2 зубчики часнику, поріжте довільними шматочками.

У миску викладіть консервовані томати, додайте рибні консерви та порізаний часник. Добре перемішайте та посоліть.

Розігрійте сковорідку з оливковою олією та викладіть томати з рибою. Роздушіть томати, перемішайте та прогрійте все разом кілька хвилин. Додайте відварену пасту та ще раз перемішайте. Через хвилину знімайте з вогню. Посипте нарізаною свіжою зеленню.

Смачного!

Відеорецепт приготування страв з гуманітарної допомоги: