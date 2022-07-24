Макарони за цим рецептом можна приготувати будь-які: спагеті, тальятеле, пенне чи ріжки. Щодо вибору рибної консерви, все теж залежить від смаків та доступності: лосось, тунець, сайра чи макрель. З будь-яким з цих інгредієнтів страва буде смачною та ситною.
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Якщо у вас не має рибної консерви – не біда. Візьміть куряче м'ясо та додайте його до страви. Також з макаронів можна приготувати швидку страву італійської кухні – аліо-оліо.
Рецепт макаронів з консервованими томатами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Відваріть макарони у киплячій підсоленій воді 8 – 10 хвилин, або згідно з вказівками на упаковці.
- Очистьте та роздушіть лезом ножа 2 зубчики часнику, поріжте довільними шматочками.
- У миску викладіть консервовані томати, додайте рибні консерви та порізаний часник. Добре перемішайте та посоліть.
- Розігрійте сковорідку з оливковою олією та викладіть томати з рибою.
- Роздушіть томати, перемішайте та прогрійте все разом кілька хвилин.
- Додайте відварену пасту та ще раз перемішайте. Через хвилину знімайте з вогню. Посипте нарізаною свіжою зеленню.
Смачного!
Відеорецепт приготування страв з гуманітарної допомоги: