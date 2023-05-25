Що приготувати на Вознесіння Господнє: які страви куштували ще наші предки
На 40 день після Великодня віряни святкують Вознесіння Господнє. У цей день заведено накривати багатий стіл з борошняними стравами.
У 2023 році Вознесіння Господнє святкують 25 травня. У цей день віряни відвідують храми, а згодом збираються у колі найрідніших за святковим обідом. В цей період немає посту, тому на стіл можна ставити будь-які страви. 24 Канал розповідає про особливі ласощі, які наші предки готували у цей день.
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Згідно з традиціями наші бабусі випікали спеціальні млинці, готували страви з яєць і пекли "драбинки". Це печиво з сімома сходинками, що символізує, Ісуса, який піднімався на Небеса.
Рецепт приготування вознесенських драбинок
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Традиційні ласощі / Фото Главред
Приготування:
- У ступці або ножем подрібніть попередньо підсмажені лісові горіхи.
- Додайте до горіхової суміші ванілін, цукрову пудру та просіяне борошно і все змішайте.
- Додайте жовток одного яйця та лимонний сік. Замісіть не дуже круте тісто додаючи поступово додаючи воду.
- Розкачайте тісто товщиною 1 сантиметр та розріжте на смужки.
- Викладіть їх на деко, щоб вийшла драбинка на 7 кроків.
- У місцях з'єднання змочіть мокрим пензликом.
- Поставте в розігріту духовку і випікайте 30 хвилин при температурі 180 градусів.
- Готове печиво вийде твердим. Вранці на свято Вознесіння кожен має з'їсти драбинку, запиваючи освяченою водою.
Святкова трапеза може включати найрізноманітніші страви, особливо, всяку випічку. Приготуйте масляний пиріг або ж млинці з куркою. Наші пращури вважали, що саме булочки були символами Вознесіння Господнього.