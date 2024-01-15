Смачніші, ніж на пательні: як приготувати ідеальні сирники, які сподобаються всім
15 січня 2024, 13:10Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Приготувати смачні сирники зовсім не важко. Ба більше, це вдасться зробити навіть без пательні.
Зокрема, можна скористатися мультиваркою. З цим рецептом впораються навіть новачки.
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Рецепт сирників у мультиварці
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
– 300 грамів домашнього сиру;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– 4 столові ложки борошна;
– ванілін;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
- У сир вбийте яйце і всипте цукор та ванілін. Перемішайте до однорідності.
- Просійте в сирну масу борошно. Частину борошна залиште для обвалювання сирників.
- Сформуйте сирники та обваляйте їх в борошні з усіх боків.
- Мультиварку увімкніть на 30 хвилин на режим "Випічка" або "Пиріг". Зачекайте кілька хвилин, поки вона розігріється. Влийте в чашу олію і знову трохи почекайте.
- Викладіть в мультиварку сирники та готуйте під кришкою 8 – 10 хвилин, а потім ще з іншого боку 10 хвилин.
- Готові сирники подавайте з цукровою пудрою, сметаною або варенням.