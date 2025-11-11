Волоські горіхи додають стравам особливого акценту, але процес їх чищення може бути ще тією морокою. Як її уникнути – розповідає 24 Канал на ютуб-канал "Українські смаколики".

Як легко почистити волоські горіхи?

Забудьте про хитромудрі засоби та брудні руки – усе можна зробити набагато простіше. Скористаємося методом, який спрощує процес у рази.

Легкий спосіб почистити горіхи: відео

Беремо горіхи, заливаємо кипʼятком та залишаємо на 20 – 30 хвилин. Зливаємо воду й залишаємо горіхи вистигати.

Завдяки цьому нехитрому прийому шкаралупа стане мʼякою та відділиться від ядра. Тепер легкий удар молоточком – і у вашій руці залишиться красиве й ціле ядро.

Ще один дієвий спосіб

Якщо горіхів потрібно багато, то краще вистелити їх на деко і прогріти у духовці при температурі 150 – 200 градусів впродовж 10 – 20 хвилин. Через перепад температур ядро буде тріскатися на природній лінії розлому, і ви легко зможете добути ядро, ділиться портал Przyslij przepis.

